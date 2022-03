Τη Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 ξεκινά η προπώληση για τις παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) που θα πραγματοποιηθούν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2022 στις δύο σκηνές της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Για την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει η προπώληση για την όπερα του Σαρλ Γκουνό «Φάουστ» (6-17 Απριλίου) σε μουσική διεύθυνση Πιερ Ντυμουσσώ και σκηνοθεσία Ρενάτο Τζανέλλα, για τη συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer, με δεύτερη ανάθεση στον Γιώργο Λάνθιμο (6-8 Μαΐου), για την παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ «3 Rooms» (18-25 Μαΐου) σε χορογραφίες Κωνσταντίνου Ρήγου, Γίρζι Κύλιαν, Οχάντ Ναχαρίν και για την όπερα του Άγγελου Τριανταφύλλου «Μέσα Xώρα» (8-13 Ιουλίου) σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

Σημειώνεται ότι για τις παραγωγές του Ηρωδείου «Ριγολέττος» (2-11 Ιουνίου) και «Τόσκα» (28-31 Ιουλίου) η προπώληση θα ξεκινήσει βάσει του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών.

Για την Εναλλακτική Σκηνή, η προπώληση ξεκινά για τον κύκλο συναυλιών «Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής / Φεστιβάλ Πιάνου Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ 2022» (7-10 Απριλίου), για την περφόρμανς-συναυλία «Hello to Emptiness» (16, 17 Απριλίου), σε καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνικό Στέφανι Τηρς και μουσική σύνθεση και διεύθυνση Μάρθας Μαυροειδή, για τον κύκλο συναυλιών «Αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη» (7, 8, 20, 22, 26 Μαΐου) και για τη συναυλία «Μίκης Θεοδωράκης: Λυρικές εικόνες» (12-15 Μαΐου) σε μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη και ερμηνεία Γιάννη Κότσιρα, στο πλαίσιο του τριετούς κύκλου «Μίκης Θεοδωράκης».

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Σημεία προπώλησης:

Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τηλ. κέντρο: 2130885700 / Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742. Ωράριο: καθημερινά 09.00-21.00.

Online: www.nationalopera.gr, www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις