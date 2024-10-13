Έκθεση στο Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι εστιάζει στα πρώιμα έργα του Τζάκσον Πόλοκ

Αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, στον Αμερικανό ζωγράφο Τζάκσον Πόλοκ είναι η έκθεση «Jackson Pollock: The Early Years (1934-1947)» που εγκαινιάζεται την ερχόμενη εβδομάδα στο Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι.

Η έκθεση επανεξετάζει τα πρώτα χρόνια της καριέρας του καλλιτέχνη που σημαδεύτηκε από την επιρροή του τοπικισμού και των Μεξικανών τοιχογράφων, μέχρι τα πρώτα του έργα με την τεχνική του dripping (το πέταγμα του χρώματος στον καμβά) το 1947.

Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση μαρτυρούν τις ποικίλες πηγές που έθρεψαν την έρευνα του νεαρού καλλιτέχνη, διασταυρώνοντας την επιρροή των τεχνών των γηγενών της Αμερικής με εκείνη των ευρωπαϊκών πρωτοπόρων, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση έχει ο Πάμπλο Πικάσο, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης που επιμελήθηκαν οι Joanne Snrech, επιμελήτρια ζωγραφικής και η Orane Stalpers συντηρήτρια κληρονομιάς.

📢 Save the Date : découvrez Jackson Pollock au Musée Picasso !



À partir du 15 octobre 2024, le Musée Picasso vous invite à (re)découvrir Jackson Pollock comme vous ne l'avez jamais vu !



🎟️ Réservez dès maintenant sur notre site !

📍 15 octobre 2024 - 19 janvier 2025 pic.twitter.com/Bv35RuYz8d — Musée Picasso Paris (@MuseePicasso) September 19, 2024

Σε σύγκριση με τον Ισπανό ζωγράφο και τα μεγάλα ονόματα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, ο Πόλοκ καθιερώθηκε γρήγορα ως αληθινό μνημείο της αμερικανικής ζωγραφικής, και με αυτόν τον τρόπο, απομονώθηκε από τα πιο περίπλοκα δίκτυα ανταλλαγών επιρροών που τροφοδότησαν το έργο του κατά τη διάρκεια των χρόνων του στη Νέα Υόρκη.

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει αναλυτικά αυτά τα χρόνια, που αποτέλεσαν το εργαστήριο του, να εστιάσει σε αρκετές βασικές στιγμές της καλλιτεχνικής και πνευματικής ανάπτυξης του νεαρού Πόλοκ και να αναδείξει τη μοναδικότητα του έργου του στις διάφορες διαστάσεις του (ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική).

Περίπου εκατό πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά και γλυπτά με δανεισμό από έγκριτα μουσεία, όπως το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, το Κέντρο Πομπιντού και την Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τέιτ και από το Ίδρυμα Πόλοκ-Κράσνερ θα εκτίθενται από τις 15 Οκτωβρίου 2024 έως τις 19 Ιανουαρίου 2025 στο Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.