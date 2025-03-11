«Είναι καλό στο χιόνι να χτίζεις παλάτια»: 63χρονος δημιουργεί έργα τέχνης περπατώντας

«Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια» αναφέρει το γνωστό λαϊκό τραγούδι, ωστόσο ο Βρετανός καλλιτέχνης Σάιμον Μπεκ αποδεικνύει το αντίθετο περπατώντας χιλιόμετρα σε άμμο και χιόνι.

Ο 63χρονος Βρετανός περνάει ώρες περπατώντας μέσα στο παχύ χιόνι και στην άμμο, αλλά όχι χωρίς λόγο, καθώς μετατρέπει την ίδια τη φύση σε καμβά του.



Ο Μπεκ δημιουργεί έτσι εντυπωσιακά, αν και εφήμερα, έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας χρησιμοποιώντας μόνο τα ίχνη από τις πατημασιές του. «Αυτό είναι το μόνο εργαλείο που χρειάζομαι. Πατημασιές» επισημαίνει.



Κάθε τμήμα είναι σχολαστικά σχεδιασμένο από τον Βρετανό καλλιτέχνη, παρότι προορίζεται να εξαφανιστεί με την επόμενη χιονόπτωση.



