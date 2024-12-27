Δρώμενο και διαδραστική ομιλία στο πλαίσιο της έκθεσης «Ένδυμα Ψυχής»

Δρώμενο και διαδραστική ομιλία με τίτλο «Η σημασία της ενδυμασίας στη δόμηση της εθνικής συνείδησης του νεοελληνικού κράτους» διοργανώνουν το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης Ιστορίας της Μακεδονίας (ΙΜΜΑ) και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου στις 3 Ιανουαρίου 2025 στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, με αφορμή την Έκθεση «Ένδυμα Ψυχής» του καλλιτεχνικού διδύμου Βαγγέλη Κύρη - Ανατόλι Γεωργίεφ, που παρουσιάζεται μέχρι τις 6 Ιανουαρίου στο Παράρτημα του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη.

Η Σταυρούλα Μαυρογένη, καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθύντρια του ΚΕΜΙΤ-ΙΜΜΑ, διερευνά στη διαδραστική ομιλία της τη σημασία του ενδύματος μέσα στον χρόνο και τον τόπο ως γλώσσα επικοινωνίας στο νέο ελληνικό κράτος. Μέσα στον χώρο του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα τα εκθέματα αλλά και τα ζωντανά μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν μέσω της δραματοποίησης ως όχημα για την κατανόηση του ρόλου του ενδύματος ως μέσον διαφοροποίησης όχι μόνον του ατόμου από την ομάδα αλλά και της μιας ομάδας από άλλην, ως χαρακτηριστικό στοιχείο ταυτότητας των μελών της, αλλά και συγχρόνως ως γνώρισμα που τη θέτει αντιμέτωπη με τις άλλες ομάδες.

Επιπρόσθετα θα προβληθεί ο ρόλος των κοινών δομικών και διακοσμητικών στοιχείων μιας φορεσιάς τόσο ως ταυτοτικού συμβόλου ενός φύλου όσο και ως συμβόλου της εθνικής ενδυμασίας.

Η Έκθεση με τίτλο «Ένδυμα Ψυχής» του καλλιτεχνικού διδύμου Βαγγέλη Κύρη - Ανατόλι Γεωργίεφ τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Παπαγεωργίου με τη συνεργασία του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης.

Η πρωτοβουλία πέρα από την βάση της αρχικής παρουσίασης με ενδυμασίες των συλλογών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου, πλαισιώθηκε από μια ουσιαστική σύμπραξη φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Από τη μόνιμη συλλογή του ΙΜΜΑ παρουσιάζονται στην Έκθεση παραδοσιακές Μακεδονίτικες ενδυμασίες και επίσημες στολές, όπως ο ντουλαμάς του Μακεδονομάχου Δημητρίου Τσιτσίμη, η επίσημη προξενική στολή του Λάμπρου Ενυάλη, η στολή του Ναυάρχου Ιωάννη Δεμέστιχα, βελούδινη (μάλλον νυφική) φορεσιά με χρυσά κεντήματα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, πανωφόρι της Μακεδονομάχου δασκάλας Μαριγούδας Πέτρου Φράγκου και η «εορταστική» στολή του Μακεδονομάχου Γεωργίου Ρουμπέση ή Καπετάν Τζαβάρα, από τη Συλλογή Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης που εκτίθεται στο ΙΜΜΑ.

Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας για την παρακολούθηση του δρώμενου είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης.

