Την απονομή τιμητικής διάκρισης με το Αργυρό Μετάλλιο της πόλης στον τραγουδοποιό, στιχουργό και συνθέτη Διονύση Σαββόπουλο σχεδιάζει για το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, παραμένοντας μέχρι και σήμερα δημότης.

Η τιμητική διάκριση θα δοθεί στον καλλιτέχνης για την «εξαιρετικά σημαντική προσφορά του στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, την ιδιαίτερη συμβολή του στην προβολή της πόλης μέσα από τα τραγούδια και τις δημόσιες παρεμβάσεις του και την γενικότερη συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες με στόχο τη διαμόρφωση της συλλογικής μας αυτογνωσίας και της πολιτισμικής μας ταυτότητας», όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση του θέματος, η οποία θα τεθεί προς έγκριση την προσεχή Δευτέρα 26 Αυγούστου, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η τιμητική συνεδρίαση για την απονομή του Αργυρού Μεταλλίου θα πραγματοποιηθεί έναν μήνα αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου, στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Απονομής Τιμητικής Διάκρισης του δήμου, το Αργυρό Μετάλλιο της πόλης απονέμεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή στις Τέχνες τις Επιστήμες και τα Γράμματα.

Πηγή: skai.gr

