Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αφύπνιση του ελληνισμού - Μέρος Β'

Πώς η δυτική διανόηση και ο απόηχος της γαλλικής επανάστασης ρίχνουν τον σπόρο για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Ο Αδαμάντιος Κοραής, οι Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και οι Φαναριώτες... Η Αφύπνιση των Ελλήνων για την ελευθερία τους ξεκινά.

Ο ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Περικλής Βαλλιάνος συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γηραιά ήπειρο στα χρόνια της πρώτης και δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης που εισήγαγαν την ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή και για την αφύπνιση των Ελλήνων.

Στην εκπομπή της Κυριακής 4 Αυγούστου, ο κ. Βαλλιάνος με τον Άρη Πορτοσάλτε ξεκίνησαν την συζήτηση τους με τα παρεπόμενα της Γαλλικής επανάστασης, όπου η Γαλλία είχε κοινωνικές εντάσεις στο εσωτερικό της χώρας μετά την ήττα του Ναπολέωντα Βοναπάρτη στο Βατερλώ το 1815 και αναλύουν την 2η φάση της Βιομηχανικής Επανάστασης σαν συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής της Κυριακής 28 Ιουλίου.

Η 2η Βιομηχανική επανάσταση συνεχίζεται στη Βρετανία αλλά πλέον εμπλέκει και νέες χώρες όπως η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου εκεί έχουμε μια «έκρηξη» στην βιομηχανική ζωή του τόπου καθώς η βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ είναι μεγαλύτερη από της Βρετανίας.

Όπως μας εξηγούν ο καθηγητής κ. Βαλλιάνος και ο Άρης Πορτοσάλτε τα κύρια χαρακτηριστικά της 2ης Βιομηχανικής επανάστασης ήταν τα εξής:

Η Τεχνολογική επανάσταση στα χημικά όπου εκεί πρωτοπορούν οι Γερμανοί.

Ο Ηλεκτρισμός με τον εξηλεκτρισμό των πόλεων αλλά και της βιομηχανικής παραγωγής.

Η ανακάλυψη της μηχανής εσωτερικής καύσης η οποία οδήγησε στην εφεύρεση του αυτοκίνητου.

Η 2η βιομηχανική επανάσταση, εκείνη την εποχή, αποτέλεσε την «επιτάχυνση των πάντων» όπου η τεχνολογία προχωρούσε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πέρα από τα παραπάνω κύρια χαρακτηριστικά της οδήγησε και στην επιτάχυνση των τηλεπικοινωνιών μέσω του τηλέγραφου.

