Στους Δελφούς, τον Ομφαλό της Γης κατά την αρχαιότητα, η συζήτηση είχε πάντοτε ιδιαίτερη αξία. Ήταν ένας τόπος συνάντησης, ένας χώρος όπου οι συγκρούσεις σταματούσαν προσωρινά και ο διάλογος αντικαθιστούσε την αντιπαράθεση. Ένας χώρος πνευματικός αλλά και πολιτικός, όπου τίθενταν ερωτήματα. Ένας τόπος ιδεών και αρχών που παραμένουν καίριες: «Γνώθι σαυτόν». «Μηδέν άγαν». Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ γεννήθηκε και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τον Άνθρωπο - World Human Forum.

Στο πλαίσιο της συζήτησης «1927–2027: Αναγεννώντας τη Δελφική Ιδέα για το Μέλλον της Ανθρωπότητας», στο Delphi Economic Forum, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, Πρόεδρος και συνιδρύτρια του World Human Forum, συνομίλησε με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, ιδρυτή του 1830 lab, σχετικά με την ανάγκη να καταστούν οι Δελφοί εκ νέου επίκαιροι στη σύγχρονη εποχή.

Όπως τόνισε, αντλώντας από το έργο του ιστορικού και συγγραφέα Michael Scott, οι Δελφοί «δεν πρέπει ποτέ να σιωπήσουν». Η σημασία τους δεν είναι απλώς συμβολική, αλλά επίκαιρη και επιτακτική σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από βαθιές παγκόσμιες κρίσεις — στο κλίμα, τη δημοκρατία, τις ανισότητες, το νόημα — οι οποίες δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν με ιεραρχικές λύσεις από τα πάνω προς τα κάτω.

Από τον κατακερματισμό στην ολιστική προσέγγιση: η προσέγγιση του World Human Forum

Μια κεντρική ιδέα που αναδείχθηκε στη συζήτηση — και αποτυπώνεται στη μεθοδολογία του Δελφικού Κύβου του World Human Forum — είναι ότι οι σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση που συνδέει την αναγέννηση, τη δημοκρατία, την εκπαίδευση, την εσωτερική μεταμόρφωση, την επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και τις τέχνες.

Το World Human Forum έχει ως θεμέλιο την πεποίθηση ότι οι πολίτες δεν είναι παθητικοί παρατηρητές, αλλά ενεργοί φορείς αλλαγής, όταν τους παρέχονται ο χώρος και τα κατάλληλα εργαλεία για ουσιαστική συμμετοχή. Από την ίδρυσή του στους Δελφούς το 2017, το Φόρουμ, με γνώμονα τη συλλογική νοημοσύνη, αναπτύσσει δράση σε διεθνές και διεπιστημονικό επίπεδο, συνδέοντας πρωτοβουλίες, ιδέες και κοινότητες.

Η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη (Πρόεδρος και συνιδρύτρια του World Human Forum) κατά τη διάρκεια της συζήτησης «1927–2027: Αναγεννώντας τη Δελφική Ιδέα για το Μέλλον της Ανθρωπότητας», στο Delphi Economic Forum XI

Οι 3ες Δελφικές Εορτές

Επιστρέφοντας στους Δελφούς, τη συμβολική του βάση, το World Human Forum προετοιμάζει τις 3ες Δελφικές Γιορτές το 2027, 100 χρόνια από τις πρώτες Δελφικές Εορτές που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Άγγελου Σικελιανού και της Εύας Πάλμερ. Ήδη από το 1927, πίστευαν ότι οι Δελφοί θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αλληλεγγύη και για τη διαφύλαξη των κλασικών, πανανθρώπινων αξιών. Ένας τόπος που θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της αρμονικής και ειρηνικής συνύπαρξης, μέσα από τη συνάντηση του πολιτισμού, της επιστήμης και της φιλοσοφίας, αλλά και μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και τη χειροτεχνία.

Σε συνέχεια αυτής της παρακαταθήκης, η επερχόμενη διοργάνωση θα συνδέσει την Δελφική Ιδέα με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, εγκαινιάζοντας ένα νέο εγχείρημα με τίτλο «Το Κοινοβούλιο για το Μέλλον». Θα φέρει σε διάλογο πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, στοχαστές και διαμορφωτές πολιτικής, καθώς και πολίτες από κάθε πλευρά της κοινωνίας, σε μια συζήτηση γύρω από τη διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και τις πλανητικές προκλήσεις.

Kαθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του μηνύματος και στη διάδοσή του σε ευρύτερο κοινό θα διαδραματίσει ένα δυναμικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, σε επιμέλεια του Jochen Sandig, συνιδρυτή και αντιπροέδρου του World Human Forum. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην τοπική χειροτεχνία, αντανακλώντας την πεποίθηση του World Human Forum ότι η αναγέννηση πρέπει να έχει ρίζες σε ζωντανές κοινότητες και στην πολιτισμική συνέχεια.

