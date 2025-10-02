Λογαριασμός
Οι γυναίκες Ρομά στην Αμαλιάδα ξαναγράφουν την ιστορία τους

Στην Αμαλιάδα, νέες Ρομά γυναίκες σπάνε στερεότυπα, διεκδικούν μόρφωση και δίνουν στα παιδιά τους το παράδειγμα μιας νέας, διαφορετικής ζωής

Αμαλιάδα: Οι γυναίκες Ρομά ξαναγράφουν την ιστορία τους

Στην Αμαλιάδα, νέες γυναίκες Ρομά σπάνε τα στερεότυπα της πρόωρης μητρότητας και διεκδικούν μόρφωση και νέες προοπτικές.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, στον οικισμό Παπακαυκά, μητέρες και μαθήτριες αλλάζουν τη μοίρα τους, επαναπροσδιορίζουν την παράδοση και δίνουν στα παιδιά τους το παράδειγμα μιας διαφορετικής ζωής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αμαλιάδα Ρομά SkaitvGR Όπου υπάρχει Ελλάδα
