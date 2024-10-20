28η Οκτωβρίου 1940: Πώς καθιερώθηκε ως εθνική γιορτή

Την 28η Οκτωβρίου 1941, συρρέουν αυθορμήτως στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αθηναίοι πολίτες τοποθετώντας λουλούδια στο μνημείο για να τιμήσουν το ιστορικό «ΟΧΙ» και τους νεκρούς του πολέμου. Μια αντιστασιακή πράξη, μια γιορτή που καθιερώνεται από την κοινωνία από τα κάτω και όχι από το κράτος.

Παράλληλα οι ιστορικοί: Μαρίνα Πετράκη, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος, περιγράφουν και διηγούνται τις μεγάλες μάχες, όπως αυτή στο «ύψωμα 731», την αντίσταση των Ελλήνων στις δυνάμεις του Άξονα, στο μέτωπο και στα μετόπισθεν.

