Η Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) έγραψε ιστορία στις φετινές υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η Ερίβο έγινε η πρώτη μαύρη ηθοποιός που λαμβάνει δύο υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Κινηματογραφική Ταινία - Μιούζικαλ ή Κωμωδία, και μάλιστα για τον ίδιο ρόλο σε διαδοχικά έτη.

Η υποψηφιότητα ήρθε για την υπέροχη ερμηνεία της ως Elphaba στο «Wicked: For Good» του Jon M. Chu ενώ ήταν υποψήφια στην ίδια κατηγορία πέρυσι για το πρώτο μέρος του franchise «Wicked».

Φέτος η σταρ είναι υποψήφια μαζί με τις Ρόουζ Μπερν («If I Had Legs I'd Kick You»), Κέιτ Χάντσον («Song Sung Blue»), Τσέις Ινφίνιτι («One Battle After Another»), Αμάντα Σέιφριντ («The Testament of Ann Lee») και Εμα Στόουν («Bugonia»).

Όπως αναφέρει το Variety, πριν από τη δεύτερη υποψηφιότητα της Ερίβο, μόνο 12 μαύρες πρωταγωνίστριες είχαν λάβει υποψηφιότητα στην εν λόγω κατηγορία καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας των βραβείων. Η 'Αντζελα Μπάσετ (Angela Bassett) παραμένει μέχρι στιγμής, η μοναδική μαύρη ηθοποιός που έχει καταφέρει να κερδίσει το βραβείο αυτής της κατηγορίας με την ερμηνεία της ως Τίνα Τέρνερ (Tina Turner) στην ταινία «What's Love Got to Do With It» (1994).

Η 83η ετήσια απονομή των Χρυσών Σφαιρών θα λάβει χώρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου με οικοδέσποινα την Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.