Uma Thurman: Πρωταγωνίστρια στο σκοτεινό σύμπαν του «Dexter»

Η Ούμα Θέρμαν θα πρωταγωνιστήσει στο σίκουελ της θρυλικής σειράς «Dexter» των Paramount+ και Showtime με τίτλο «Resurrection». Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Όσκαρ και Emmy ηθοποιός για τα «Hysterical Blindness», «Pulp Fiction» και «Smash» είναι μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες που θα εμπλουτίσουν το σύμπαν του «Dexter».

Θα υποδυθεί την Charley, την επικεφαλής ασφαλείας του μυστηριώδους δισεκατομμυριούχου Leon Prater. «Πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων, η Charley εργάστηκε σε διάφορες θέσεις υψηλού επιπέδου στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας πριν αναλάβει τον ρόλο της ως δεξί χέρι του Prater».

Uma Thurman has been cast in the ‘Dexter’ sequel series ‘DEXTER: RESURRECTION’



Premiering in June. pic.twitter.com/0HdwP5SIKT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 21, 2025

Εκτός από τον Μάικλ Σ. Χολ που επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο του Dexter Morgan, η Θέρμαν θα βρεθεί με γνωστά πρόσωπα της σειράς όπως ο Ντέιβιντ Ζέγιας, Τζέιμς Ρεμάρ και Τζακ Άλκοτ.

Ο δημιουργός του «Dexter», Κλάιντ Φίλιπς, επιστρέφει ως showrunner αλλά και ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον πρωταγωνιστή και τους Σκοτ Ρέινολντς, Τόνι Ερνάντες και Λίλι Μπερνς. Η Μόνικα Ρέϊμουντ θα αναλάβει τη σκηνοθεσία τεσσάρων επεισοδίων και ο Μάρκος Σιέγκα τα υπόλοιπα έξι καθώς και την παραγωγή. Σύμφωνα με το «Deadline», η πρεμιέρα της σειράς αναμένεται το καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

