Tom Cruise: Σταμάτησαν να γυρίσματα της ταινίας του λόγω τραυματισμού του John Goodman

Σύμφωνα με αναφορές, ο 72χρονος John Goodman τραυματίστηκε στη λεκάνη και το πόδι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στην Αγγλία. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στη μεταφορά του στο νοσοκομείο για άμεση ιατρική φροντίδα.

«Ο John Goodman τραυματίστηκε στο ισχίο», δήλωσε εκπρόσωπος της Warner Bros. Pictures στο Variety. «Έλαβε άμεση ιατρική φροντίδα, γεγονός που οδήγησε σε μια σύντομη διακοπή των γυρισμάτων ώστε να του δοθεί χρόνος για ανάρρωση.

Η παραγωγή θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, μετά την πλήρη ανάρρωση του John».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro González Iñárritu, παρουσιάζει τον Tom Cruise στον ρόλο ενός μεγαλομανή χαρακτήρα που είναι αποφασισμένος να σώσει την ανθρωπότητα.

Δίπλα στον πρωταγωνιστή του Top Gun, το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τους Jesse Plemons, John Goodman και Riz Ahmed. Ωστόσο, η παραγωγή, η οποία έχει τον προσωρινό τίτλο Judy, αντιμετωπίζει μια σημαντική καθυστέρηση λόγω του ατυχούς τραυματισμού που συνέβη στα γυρίσματα.

