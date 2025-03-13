Sadie Sink: Μπαίνει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel με την ταινία «Spider-Man 4»

Η Σέιντι Σινκ εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Η πρωταγωνίστρια του «Stranger Things» προστίθεται στο καστ της ταινίας «Spider-Man 4», στο πλευρό του Τομ Χόλαντ.

Ο ρόλος της προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί αν και το Deadline, άφησε να εννοηθεί ότι ίσως υποδυθεί την Jean Grey από τους X-Men, έναν χαρακτήρα που στο παρελθόν είχε ενσαρκώσει η Φάμκε Γιάνσεν και η Σόφι Τέρνερ.

Όπως αναφέρει, ο ρόλος της θα είναι «σημαντικός», λαμβάνοντας υπόψη το φινάλε του «Spider-Man: No Way Home», όπου ο Parker αποφάσισε να ολοκληρώσει το ξόρκι του Doctor Strange, διαγράφοντας την ταυτότητά του από τον κόσμο.

Με βάση αυτή την εξέλιξη της πλοκής, αναμένεται οι παλιοί συμπρωταγωνιστές του Χόλαντ να έχουν μικρότερο ρόλο, ενώ νέοι χαρακτήρες θα προστεθούν στο καστ, με τη Σινκ να αποτελεί την πρώτη μεγάλη νέα προσθήκη.

Ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον αναλαμβάνει τα ηνία του έργου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζον Γουάτς, ο οποίος σκηνοθέτησε τις τρεις προηγούμενες ταινίες του franchise, σε σενάριο των Κρις ΜακΚίνα και Ερικ Σόμερς. Την παραγωγή υπογράφουν η Εϊμι Πασκάλ και ο πρόεδρος της Marvel, Κέβιν Φέιγκ.

Ο Χόλαντ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, τα οποία μόλις ολοκληρώσει θα ξεκινήσει η παραγωγή του «Spider-Man 4».

Η Σέιντι Σινκ, έγινε γνωστή από τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Stranger Things», η οποία ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν. Πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ της Searchlight Pictures, «O'Dessa», ενώ τον Απρίλιο θα κάνει το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «John Proctor Is the Villain». Το «Spider-Man 4», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το καλοκαίρι του 2026.

