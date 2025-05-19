«Nouvelle Vague»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, «Nouvelle Vague», μετά την πρεμιέρα στις Κάννες, το Σάββατο 17 Μαίου.

Το φιλμ αποτελεί φόρο τιμής στον εμβληματικό Γαλλο-ελβετό σκηνοθέτη Ζαν-Λυκ Γκοντάρ. Στο σύντομο απόσπασμα, ο Γκιγιόμ Μαρμπέκ υποδύεται τον νεαρό Γκοντάρ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της θρυλικής ταινίας «Breathless» στους δρόμους του Παρισιού.

Διατηρώντας την ίδια ζεστή ασπρόμαυρη κινηματογραφική αισθητική της εμβληματικής πρωτότυπης ταινίας, δια χειρός Νταβίντ Σαμπίγ, το «Nouvelle Vague» αφηγείται με το ύφος και το πνεύμα του Γκοντάρ την ιστορία δημιουργίας του ‘Breathless'» σε σενάριο των Vince Palmo, Michèle Halberstadt, Laetitia Masson και Holly Gent.

Στο πλευρό του Γάλλου πρωταγωνιστή βρίσκεται η Ζόι Ντόιτς και ο Όμπρι Ντάλλιν στους ρόλους των Τζιν Σίμπεργκ και Ζαν Πολ Μπελμοντό αντίστοιχα. Άλλες ιστορικές μορφές του Γαλλικού Νέου Κύματος που εμφανίζονται στην ταινία περιλαμβάνουν τους Φρανσουά Τρυφό (Adrien Rouyard), Σουζάν Σιφμάν (Jodie Ruth-Forest), Κλοντ Σαμπρόλ (Antoine Besson), Ανιές Βαρντά (Roxane Rivière), Ζαν Κοκτό (Jean-Jacques Le Vessier), Ερίκ Ρομέρ (Côme Thieulin) και Ζακ Ριβέτ (Jonas Marmy).

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Paolo Luka Noé, Alix Bénézech και Jade Phan-Gia.

Η ταινία είναι γυρισμένη σε τετράγωνο κάδρο 1:33:1, όπως γυρίστηκε το «Breathless» το 1959. Περιγράφεται ως μια «κωμωδία» αλλά και ένα «ερωτικό γράμμα» στο γαλλικό Νέο Κύμα και τις βασικές μορφές του, σύμφωνα το World of Reel.

Η παραγωγή είναι των Michèle Halberstadt και Laurent Pétin. Σύμφωνα με το Deadline, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διαγωνιστικό Τμήμα η ταινία καταχειροκροτήθηκε από τους θεατές στο Palais, με το standing ovation να διαρκεί 11 λεπτά.

Πηγή: skai.gr

