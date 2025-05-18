Για να γίνετε ηθοποιοί, κάντε παιδιά, λέει η Τζένιφερ Λόρενς από τις Κάννες

«Για να γίνετε ηθοποιός σας συμβουλεύω να κάνετε παιδιά», είπε η Αμερικανίδα σταρ του κινηματογράφου Τζένιφερ Λόρενς στο Φεστιβάλ των Καννών, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ταινίας "Die, My Love", που διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα.

Αν και πολλοί άνδρες ηθοποιοί, όμως κυρίως γυναίκες ηθοποιοί, φοβούνται πως το να γίνουν γονείς θα επιβραδύνει την καριέρα τους, καθώς θα τους προτείνουν λιγότερους ρόλους, η 34χρονη ηθοποιός διαβεβαιώνει πως αντιθέτως η μητρότητα της επέτρεψε να εξελιχθεί.

«Το να αποκτήσεις παιδιά αλλάζει τα πάντα, είναι βίαιο» εκμυστηρεύτηκε σήμερα αυτή η μητέρα δύο παιδιών κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. «Ξαφνικά, τα παιδιά αποτελούν μέρος κάθε απόφασης που λαμβάνεις στη ζωή: Πότε να εργαστώ; Πού;».

«Η δουλειά μου συνδέεται στενά με τα συναισθήματα που νιώθω. Αυτό μου άνοιξε τα μάτια απέναντι στον κόσμο, αυτό μου άνοιξε τον κόσμο, σαν κάποιον υπερευαίσθητο. (…) Τα παιδιά μου μού άλλαξαν τη ζωή με την καλή έννοια του όρου. Μου άλλαξαν επίσης την προοπτική μου δημιουργικότητας», υπογράμμισε η ίδια.

Στην ταινία, η διάσημη ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που γίνεται μητέρα και βυθίζεται στην κατάθλιψη και την παράνοια, υπό το βλέμμα ενός ανήμπορου συντρόφου, τον οποίο ενσαρκώνει ο Βρετανός Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Τζένιφερ Λόρενς, γνωστή μεταξύ άλλων για τα saga "Hunger Games" και "X-Men", ήταν κι η ίδια έγκυος τεσσάρων μηνών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Επίπεδο ορμονών, ένιωθα καλά, χαρούμενη. Κι ήταν ο μοναδικός τρόπος να εντρυφήσω στον ρόλο, να βυθιστώ στα αισθήματα», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.