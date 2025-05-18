Ο Κέβιν Σπέισι αναμένεται να τιμηθεί με βραβείο για το σύνολο της καριέρας του στην εβδομάδα των Καννών, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις «αποκατάστασης» δημόσιας εικόνας στην εποχή μετά το κίνημα MeToo.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα παραλάβει την Τρίτη τιμητική διάκριση για την προσφορά του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση στο επίσημο δείπνο του Better World Fund στο ξενοδοχείο Carlton, με αφορμή τα δέκα χρόνια λειτουργίας του οργανισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Σπέισι θα τιμηθεί όχι μόνο για τις δεκαετίες καλλιτεχνικής του πορείας, αλλά και για τη «διαρκή του επίδραση στον κινηματογράφο και τις τέχνες». Παράλληλα, ο ίδιος βρίσκεται στις Κάννες για να προωθήσει τη νέα του ταινία με τίτλο The Awakening, η οποία παρουσιάζεται στην αγορά του φεστιβάλ (Marché du Film), στο υπόγειο του Palais du Cinéma.

Αν και η τελετή απονομής δεν αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ των Καννών, το ξενοδοχείο Carlton παραμένει βασικός πυρήνας του φεστιβαλικού πλαισίου. Η Guardian έχει επικοινωνήσει με τους διοργανωτές για να διευκρινιστεί αν ο Σπέισι θα έχει επίσημη παρουσία στο κόκκινο χαλί.

Η επιστροφή του Σπέισι έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την απαλλαγή του από όλες τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τεσσάρων ανδρών, έπειτα από πολύκροτη δίκη τεσσάρων εβδομάδων στο Λονδίνο. Είχε επίσης αθωωθεί σε παρόμοια υπόθεση το 2022 στη Νέα Υόρκη.

Παρά την αθώωσή του, ο ηθοποιός παραμένει αμφιλεγόμενη προσωπικότητα: από το 2017 και μετά, πάνω από 30 άνδρες τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση ή ανάρμοστη συμπεριφορά — γεγονός που οδήγησε το Netflix να ακυρώσει τη βιογραφική του ταινία για τον Γκορ Βιντάλ και να τον απομακρύνει από το House of Cards.

Πρόσφατα, ο ηθοποιός Γκάι Πιρς επανέφερε καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Σπέισι στα γυρίσματα του L.A. Confidential το 1997. Ο Σπέισι απάντησε με προσωπικό βίντεο, λέγοντας μεταξύ άλλων στον Πιρς: «Αν σε είχα ενοχλήσει, θα μπορούσες να μου είχες μιλήσει. Αντί γι’ αυτό, αποφάσισες να πας στα μέσα. Ξέρεις ποια είναι η απάντησή μου; Μεγάλωσε».

Η παρουσία του Σπέισι στις Κάννες σημειώνεται ενώ το φεστιβάλ βρίσκεται ήδη υπό πίεση λόγω πρόσφατων αποκαλύψεων: την προηγούμενη εβδομάδα απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο κόκκινο χαλί σε ηθοποιό για καταγγελίες βιασμού, ενώ η πρεμιέρα του φεστιβάλ επισκιάστηκε από την καταδίκη του Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση.

