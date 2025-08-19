Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στον κινηματογράφο είναι ποια ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο θεωρείται η καλύτερη. Ο ίδιος ο 62χρονος σκηνοθέτης έδωσε επιτέλους την απάντησή του, μιλώντας στο podcast The Church of Tarantino.

Όπως είπε, το Inglourious Basterds (2009) είναι το καλύτερο από τα 9 φιλμ του, ενώ το Once Upon a Time… in Hollywood (2019) είναι η προσωπικά αγαπημένη του ταινία. Ωστόσο, τόνισε πως το Kill Bill είναι «η απόλυτη ταινία Ταραντίνο».

«Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να την έχει γυρίσει. Κάθε της πτυχή είναι βγαλμένη από τη φαντασία, τις εμμονές και τα πάθη μου. Είναι η ταινία που γεννήθηκα για να κάνω. Το Inglourious Basterds είναι το αριστούργημά μου, αλλά το Once Upon a Time… in Hollywood είναι η αγαπημένη μου ταινία».

Ο Ταραντίνο, που έχει γράψει και σκηνοθετήσει όλες τις ταινίες του από το Reservoir Dogs (1992) και μετά, ξεχώρισε και τα σενάριά του.

«Το Inglourious Basterds είναι το καλύτερό μου, ενώ το The Hateful Eight και το Once Upon a Time… ακολουθούν. Ωστόσο, πιστεύω ότι στο Hateful Eight έκανα την καλύτερη σκηνοθεσία πάνω σε δικό μου υλικό – είναι το πιο άρτιο δείγμα του πώς υπηρετώ ως σκηνοθέτης αυτά που έχω γράψει».

Παρά τη σύνδεσή του με το Once Upon a Time… in Hollywood, δεν ανέλαβε το spinoff-σίκουελ The Adventures of Cliff Booth για το Netflix. Αντίθετα, έδωσε τα ηνία στον Ντέιβιντ Φίντσερ, παραμένοντας όμως σεναριογράφος και παραγωγός.

«Πιστεύω ότι εγώ και ο Φίντσερ είμαστε οι δύο καλύτεροι σκηνοθέτες. Το ότι θέλει να προσαρμόσει δικό μου έργο δείχνει πόσο σοβαρά το αντιμετωπίζει».

Παράλληλα, ετοιμάζει ένα θεατρικό έργο που θα παρουσιαστεί στο West End του Λονδίνου το 2026, πριν επικεντρωθεί στην τελευταία του ταινία. Ο Ταραντίνο έχει ξεκαθαρίσει πως θα αποσυρθεί μετά το δέκατο φιλμ του: «Οι περισσότεροι σκηνοθέτες έχουν άθλιες τελευταίες ταινίες», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Όπως παραδέχτηκε, δεν θέλησε να σκηνοθετήσει το The Adventures of Cliff Booth, γιατί δεν ήθελε η τελευταία του δουλειά να είναι συνέχεια προηγούμενης:

«Αγαπώ το σενάριο, αλλά ένιωθα ότι περπατώ σε γνώριμο έδαφος. Το τελευταίο μου φιλμ πρέπει να με βρει σε αχαρτογράφητα νερά».

Για χρόνια φημολογούνταν ότι η αποχαιρετιστήρια ταινία του θα ήταν το The Movie Critic, με τον Μπραντ Πιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, εγκατέλειψε το πρότζεκτ το 2024. «Δεν με ενθουσίαζε πια. Ήταν πολύ κοντά σε ό,τι είχα ήδη κάνει στο Once Upon a Time… in Hollywood. Δεν υπήρχε κάτι να ανακαλύψουμε, τίποτα να “λύσουμε”».

