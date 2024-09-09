Η τοξική αρρενωπότητα στην ελληνική επαρχία, η διεκδίκηση της τρανς ταυτότητας σε ένα εχθρικό περιβάλλον, και ο λαμπερός, ψεύτικος κόσμος της τραπ σκηνής που υμνεί τον πλούτο και υποβιβάζει τις γυναίκες, (συμ)πρωταγωνίστησαν στα βραβεία του φετινού, 47oυ Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (47ου DISFF).

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ο Δημήτρης Μουτσιάκας για την ταινία του «Γκέκας» που απέσπασε το Χρυσό Διόνυσο (κεντρική φωτογραφία) καθώς και τα βραβεία σεναρίου και φωτογραφίας, εξασφαλίζοντας αυτόματα το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.

Στην ταινία, που διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό χωριό, πρωταγωνιστεί ένα 12χρονο αγόρι το οποίο δένεται με ένα κυνηγόσκυλο, αλλά «συνθλίβεται» από τη πατριαρχία και τα στερεότυπα της αρρενωπότητας όπως εκφράζονται από τον αμείλικτο κυνηγό πατέρα του (τον οποίο υποδύεται ο Νίκος Γεωργάκης).

Μία άλλη εκδοχή της τοξικής αρρενωπότητας εκφράζεται μέσα από το «MJ», την ταινία του Γιώργου Φουρτούνη, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας, με πρωταγωνιστή έναν τράπερ που θέλει όλοι να τον αγαπάνε- ένα σχόλιο στo φαινόμενο της τρομακτικής απήχησης που έχει η σημερινή τραπ με τα εκατομμύρια followers. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο εκπληκτικός Γιώργος Κατσής, ο οποίος κέρδισε και το βραβείο ανδρικής ερμηνείας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ Δράμας, το βραβείο του πρώτου γυναικείου ρόλου δόθηκε σε μία τρανς ηθοποιό: την Νάσια Συντέτα για το «Honeymoon» που σκηνοθέτησε το Άλκι Παπασταθόπουλος, το οποίο πήρε επίσης το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής και το Drama Queer.

To Άλκι μίλησε για την έμπνευσή του, τη δολοφονία του Ζακ/Zackie Oh Κωστόπουλου, «ένα ειδεχθές έγκλημα για το οποίο κλαίμε μέχρι σήμερα», και αφιέρωσε το βραβείο Onassis Culture που επίσης απέσπασε, «σε όλα τα queer και τα τρανς άτομα που δολοφονούνται στην Παλαιστίνη».

Το βραβείο ντοκιμαντέρ κέρδισε η ταινία του Aλκαίου Σπύρου «Στρώνουν τον παράδεισο».

Η κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Τμήματος αποτελούνταν από τον συγγραφέα, μεταφραστή, θεωρητικό κινηματογράφου και σκηνοθέτη Αχιλλέα Κυριακίδη (προέδρος), τη σκηνοθέτη Ειρήνη Βαχλιώτη, τον γενικό διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο Αλεξη Βασιλείου, την κριτικό κινηματογράφου και συνιδιοκτήτρια του flix.gr Λήδα Γαλανού και την ηθοποιό Μαρίνα Σιώτου.

Το Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, με πρόεδρο της επιτροπής τον καταξιωμένο μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη, απέσπασε το «Clamor» της Σαλομέ Ντα Σούζα (Γαλλία) που επίσης μπαίνει αυτομάτως στη διαδικασία των Όσκαρ. Αξίζει να αναφέρουμε πως δύο Ελληνίδες διακρίθηκαν στο Διεθνές Διαγωνιστικό: Η Δάφνη Χαιρετάκη απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας ΝΑ Ευρώπης για την ταινία της «Αυτό που ζητάμε από ένα άγαλμα είναι να μην κινείται», ενώ η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη το βραβείο σκηνοθεσίας για το «What Mary didn't know».

Η τελετή της απονομής βραβείων του 47ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Αντώνης Παπαδόπουλος» του Δημοτικού Ωδείου της πόλης, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα.

Η πλήρης λίστα των βραβείων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του DISFF: https://www.dramafilmfestival.gr/47disff-awards/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

