Σκοτεινό μυστήριο με Ρέιτσελ Βάις και Μάθιου Μακφάντιεν στο «Seance on a Wet Afternoon»

Ο Σουηδός σκηνοθέτης Τόμας Άλφρεντσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, με το ψυχολογικό θρίλερ «Seance on a Wet Afternoon». Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που προετοίμαζε για περισσότερα από πέντε χρόνια και αποτελεί το ριμέικ της κλασικής ταινίας του 1964 με πρωταγωνιστές τον Ρίτσαρντ Ατένμπορο και την Κιμ Στάνλεϊ, η οποία για την ερμηνεία της απέσπασε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ Ρέιτσελ Βάις και ο σταρ του «Succession», Μάθιου Μακφάντιεν, ενώ μαζί τους συμμετέχει ο Τζο Άλγουιν. Το σενάριο υπογράφει ο Τζακ Θορν, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Μάρτσελ Ρεβ, ο οποίος αναμένεται να δώσει στην ταινία μια ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα με δυναμική στην κίνηση της κάμερας και οικεία κοντινά πλάνα.

Rachel Weisz pictured with co-star Matthew Macfadyen in first dramatic shots from remake of classic Sixties thriller https://t.co/UEHyIXm6HQ — Daily Mail (@DailyMail) March 8, 2026

Βασισμένο στη νουβέλα του Μαρκ ΜακΣέιν του 1961, το έργο ακολουθεί τη Myra (Βάις), «μια αυτοαποκαλούμενη μέντιουμ η οποία σε μια προσπάθεια να αποδείξει τις ικανότητές της, πείθει τον αφοσιωμένο σύζυγό της Billy (Μακφάντιεν), να απαγάγουν τον γιο μιας πλούσιας οικογένειας. Σκοπός της είναι να «βοηθήσει» την αστυνομία να τον βρει ώστε να αποκτήσει τη φήμη που ονειρεύεται. Καθώς όμως το σχέδιο ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, ο Billy συνειδητοποιεί ότι η επικίνδυνη εμμονή της συζύγου του απειλεί να καταστρέψει και τους δύο».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες με την Daily Mail να μοιράζεται τα πρώτα στιγμιότυπα από το Χάμπστεντ Χιθ του βόρειου Λονδίνου. Οι εικόνες αποτυπώνουν μια δραματική σκηνή σύλληψης, με την Βάις φορώντας ένα ημίπαλτο της δεκαετίας του '60 και δερμάτινα γάντια να είναι στο έδαφος καθώς οι αστυνομικοί την έχουν ακινητοποιήσει ενώ ο Μακφάντιεν παρακολουθεί συντετριμμένος. Το «Seance on a Wet Afternoon» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2027.

Πηγή: skai.gr

