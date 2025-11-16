«SBIFF»: Κορυφαία τιμητική διάκριση στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ

Ο θρυλικός ηθοποιός Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ο οποίος θεωρείται φαβορί για να διεκδικήσει υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, θα τιμηθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές του Φεστιβάλ, ο σταρ θα λάβει το βραβείο Montecito κατά τη διάρκεια της 41ης διοργάνωσής του, στις 11 Φεβρουαρίου. Η λαμπερή εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει ένα ισχυρό «βήμα» για την προώθηση της υποψηφιότητάς του. Σημειώνεται ότι στην ταινία του Γιοακίμ Τρίερ, «Sentimental Value», ο Σκάρσγκαρντ υποδύεται τον Gustav Borg έναν κάποτε διάσημο αλλά πλέον απόμακρο σκηνοθέτη που ελπίζει να επανασυνδεθεί με τις κόρες του, ενώ προσπαθεί να ανακτήσει τη φήμη του.

«Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Στέλαν από την ερμηνεία του στην ταινία του Λαρς φον Τρίερ, ''Breaking the Waves''», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Ρότζερ Ντάρλινγκ. «Από τότε, με γοήτευαν οι ερμηνείες του λόγω της ευελιξίας του και της γεμάτης συναίσθημα προσέγγισής του. Κάνει να φαίνεται εύκολο τόσο να ενσαρκώνει περίπλοκους πρωταγωνιστές όσο και πολυδιάστατους κακούς με βαρύτητα και μια ικανότητα μεγάλου συναισθηματικού πλούτου», συμπλήρωσε.

Το βραβείο Montecito που φέρει το όνομα μιας από τις πιο διάσημες περιοχές της Σάντα Μπάρμπαρα έχουν λάβει κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου μεταξύ των οποίων οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζούλιαν Μουρ, Κέιτ Γουίνσλετ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Άντζελα Μπάσετ και Ναόμι Γουότς. Το 41ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το Deadline.

