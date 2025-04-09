Robert Pattinson: Λέτε να δούμε τον ηθοποιό στο σύμπαν του «Dune»; - Θα είναι μια μεγάλη έκπληξη…

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο έναν ακόμη μεγάλο σταρ για το καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Dune: Messiah». Σύμφωνα με πληροφορίες του «Variety», ο σκηνοθέτης ενδιαφέρεται να εντάξει στο καστ τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Καθώς ο Ντενί Βιλνέβ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του σεναρίου της συνέχειας του «Dune», ενόψει των γυρισμάτων που αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, πηγές αναφέρουν πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την προσθήκη του Πάτινσον στο ήδη λαμπερό καστ, το οποίο περιλαμβάνει τους Τίμοθι Σαλαμέ και Zendaya.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη πρόταση στον ηθοποιό, ενώ παραμένει άγνωστο ποιον ρόλο θα μπορούσε να υποδυθεί στην ταινία.

Ο Πάτινσον πρόσφατα συμπρωταγωνίστησε με τη Zendaya στην ταινία της A24 «The Drama» και αυτή την περίοδο συμμετέχει στα γυρίσματα της φιλόδοξης προσαρμογής της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Επιπλέον, ο δημοφιλής ηθοποιός έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «The Batman» της Warner Bros., με το σίκουελ να έχει προγραμματιστεί για τις κινηματογραφικές αίθουσες, το 2027.

Toν περασμένο χρόνο, η Legendary επιβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη του «Dune 3» βρισκόταν στα σκαριά μετά την τεράστια εισπρακτική επιτυχία του «Dune: Part 2». Οι δύο πρώτες ταινίες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 1,12 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και έχουν κερδίσει οκτώ Όσκαρ ανάμεσα σε 15 υποψηφιότητες.

