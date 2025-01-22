Χρυσά Βατόμουρα 2025: Ανακοινώθηκε η λίστα με τις υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα φετινά βραβεία Όσκαρ έχει μεταφερθεί για την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ωστόσο ανακοινώθηκε η λίστα των υποψηφιοτήτων για Χρυσά Βατόμουρα (Golden Raspberry Awards) για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς.

Η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες, εφτά στον αριθμό είναι η συνέχεια του «Joker», «Joker: Folie a Deux» και ακολουθούν τα κινηματογραφικά έργα «Madame Web», «Megalopolis», «Borderlands» και «Reagan» με έξι υποψηφιότητες. Το φιλμ «Unfrosted» έχει τέσσερις και η ταινία «The Crow» δύο.

Οι νικητές των 45ων Χρυσών Βατόμουρων θα ανακοινωθούν το Σάββατο 1 Μαρτίου 2025, μία ημέρα πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ, σύμφωνα με το Variety.

Η λίστα με τις φετινές υποψηφιότητες για τα Χρυσά Βατόμουρα:

Χειρότερη ταινία

Borderlands

Joker: Folie a Deux

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Χειρότερος Ηθοποιός

Τζακ Μπλακ (Jack Black), «Dear Santa»

Ζάκαρι Λίβαϊ (Zachary Levi), «Harold and the Purple Crayon»

Χόακιν Φίνιξ (Joaquin Phoenix), «Joker: Folie a Deux»

Ντένις Κουέιντ (Dennis Quaid), «Reagan»

Τζέρι Σάινφελντ (Jerry Seinfeld), «Unfroshet»

Χειρότερη Ηθοποιός

Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), «Borderlands»

Lady Gaga «Joker: Folie a Deux»

Μπράις Ντάλας Χάουαρντ (Bryce Dallas Howard), «Argylle»

Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnso),«Madame Web»

Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) «Atlas»

Χειρότερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Τζακ Μπλακ (Jack Black), «Borderlands»

Κέβιν Χαρτ (Kevin Hart), «Borderlands»

Σάια ΛαΜπέφ (Shia LaBeouf), «Megalopolis»

Ταχάρ Ραχίμ (Tahar Rahim), «Madame Web»

Τζον Βόιτ (Jon Voight), «Megalopolis», «Reagan», «Shadow Land» και «Strangers»

Χειρότερος Β΄Γυναικείος Ρόλος

Αριάνα ΝτεΜπόουζ (Ariana DeBose), «Argylle» και «Kraven the Hunter»

Λέσλι-Αν Ντάουν (Leslie Anne Down), «Reagan»

Εμμα Ρόμπερτς (Emma Roberts), «Madame Web»

Ειμι Σούμερ (Amy Schumer), «Unfrosted»

FKA twigs, «The Crow»

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Σ.Τζ. Κλάρκσον (S.J. Clarkson), «Madame Web»

Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola), «Megalopolis»

Τοντ Φίλιπς (Todd Phillips), «Joker: Folie a Deux»

Ιλάι Ροθ (Eli Roth), «Borderlands»

Τζέρι Σάινφελντ (Jerry Seinfeld), «Unfrosted»

Χειρότερο Σενάριο

Joker: Folie a Deu

Kraven the Hunter

Madame Web

Megalopolis

Reagan

Χειρότερο συνολικό καστ ή ζευγάρι

Οποιοδήποτε δίδυμο ενοχλητικών χαρακτήρων (Αλλά κυρίως ο Τζακ Μπλακ),«Borderlands»

Οποιοδήποτε δίδυμο καθόλου αστείων κωμικών ηθοποιών, «Unfrosted»

Ολόκληρο το καστ, «Megalopolis»

Χόακιν Φίνιξ και Lady Gaga, «Joker: Folie a Deu»

Ντένις Κουέιντ και Πενέλοπι Αν Μίλερ, «Reagan»

Χειρότερο πρίκουελ, ριμέικ, σπιν-οφφ, σίκουελ

The Crow

Joker: Folie a Deux

Kraven the Hunter

Mufasa: The Lion King

Rebel Moon – Part Two: The Scargiver

