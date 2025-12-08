Οι πρώτες εικόνες της Μίλι Άλκοκ ως «Supergirl» από τον Τζέιμς Γκαν

Ο Τζέιμς Γκαν αποκάλυψε το πρώτο teaser για την πολυαναμενόμενη ταινία «Supergirl», δίνοντας μια πρώτη γεύση της πρωταγωνίστριας Μίλι Άλκοκ, η οποία υποδύεται τη θρυλική Kara Zor-El. Μέχρι σήμερα, οι θαυμαστές είχαν δει μόνο φωτογραφίες που είχαν αποκαλυφθεί λίγες ημέρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου CCXP25 (Comic-Con Experience), συμπεριλαμβανομένης της επίσημης παρουσίασης των κοστουμιών της ταινίας.

Ο Γκαν στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσει ένα νέο teaser trailer. Το «Supergirl» αποτελεί μία από τις πρώτες παραγωγές στο νέο κινηματογραφικό σύμπαν της DC, υπό την επίβλεψη του Γκαν και του Πίτερ Σάφραν και έρχεται λίγο μετά το «Superman». Η επιλογή της Άλκοκ (γνωστή από το «House of the Dragon») για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Kara Zor-El έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον μεταξύ των θαυμαστών της DC, όπως αναφέρει η Express Tribune.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Γκιλέσπι και το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ιβ Ρίντλεϊ, Ντέιβιντ Κρούμχολτζ, Τζέισον Μομόα και Έμιλι Μπίτσαμ, μεταξύ άλλων. Το «Supergirl» είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.