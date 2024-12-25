Το 2025 προμηνύεται μια έντονη και γεμάτη χρονιά για τον ταλαντούχο ηθοποιό Σον Χέις, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, έχει ενταχθεί στο καστ του «The Running Man» της Paramount, καθώς και στην ταινία «Is This Thing On» της Searchlight. Ο σταρ θα ξεκινήσει πρώτα, τα γυρίσματα του «The Running Man» σε σκηνοθεσία Έντγκαρ Ράιτ (Edgar Wright).

Πρωταγωνιστεί ο Γκλεν Πάουελ και οι Τζος Μπρόλιν, Λι Πέις, Κέιτι Μ. Ο'Μπράιαν, Ντάνιελ Έζρα και Τζέιμ Λόσον μεταξύ άλλων.

Βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα που έγραψε το 1982 ο Στίβεν Κινγκ και δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ρίτσαρντ Μπάχμαν. Μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1987 από τον Πολ Μάικλ Γκλέιζερ και τον Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το έργο εκτυλίσσεται σε ένα σκοτεινό, καταπιεστικό μέλλον, όπου η κυβέρνηση ασκεί τον απόλυτο έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης. Ακολουθεί τον Μπεν Ρίτσαρντς (Πάουελ), έναν απελπισμένο άνδρα να συμμετέχει σε ένα βίαιο ριάλιτι προκειμένου να κερδίσει αρκετά χρήματα για να σώσει την άρρωστη κόρη του. Στη διάρκεια του σόου, ο Ρίτσαρντς καταδιώκεται ασταμάτητα από αιμοδιψείς κυνηγούς που έχουν σταλεί για να τον σκοτώσουν. Όμως, αυτό που αρχικά μοιάζει με άνιση μάχη, εξελίσσεται σε μια αποκαλυπτική εκδίκηση.

Ο Ράιτ έγραψε το σενάριο μαζί με τον Μάικλ Μπακόλ ενώ θα είναι και στην παραγωγή μαζί με τους Νίρα Παρκ και Σάιμον Κίνμπεργκ. Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου 2025.

Στο «Is This Thing On» ο διάσημος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Γουίλ Αρνέτ υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπράντλεϊ Κούπερ. Το σενάριο έγραψε ο Μαρκ Τσάπελ και ο Αρνέτ ο οποίος θα βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον Κρις Θίκιερ και τους Κούπερ και Ουέστον Μίντλετον για την Lea Pictures. Ωστόσο οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές.

Ο Χέις, αυτή την περίοδο απολαμβάνει την επιτυχία του βραβευμένου podcast «SmartLess» που παρουσιάζει μαζί με τους φίλους του, Τζέισον Μπέιτμαν και Αρνέτ. Τον περασμένο χρόνο κέρδισε βραβείο Tony για την εντυπωσιακή του ερμηνεία ως Oscar Levant στο έργο «Good Night, Oscar».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

