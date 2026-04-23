Ο Ίαν ΜακΚέλεν «πυροβολεί» την AI: «Δεν τη χρειαζόμαστε»

Ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν δήλωσε ότι υπάρχει ήδη αρκετή πρωτότυπη τέχνη και δεν υπάρχει ανάγκη για Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να την αντικαταστήσει ή να την επεκτείνει.

Ο Άγγλος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «The Christophers», η οποία αφορά δύο αδέρφια που προσλαμβάνουν έναν πλαστογράφο για να ολοκληρώσει το ημιτελές έργο του πατέρα τους, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν μια υγιή κληρονομιά μετά τον θάνατό του.

Μιλώντας για τους τρόπους με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη δημιουργία τέχνης ή για τη συνέχιση του έργου των καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένης της αναβίωσης ηθοποιών στην οθόνη μετά τον θάνατό τους, ο Σερ Ίαν ΜακΚέλεν είπε ότι είναι ένα εργαλείο στο οποίο «δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή».

Σε δηλώσεις του στο PA ο ηθοποιός εξήγησε: «Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή πρωτότυπη τέχνη τριγύρω για να μην χρειαζόμαστε Τεχνητή Νοημοσύνη, ειλικρινά. Νοιαζόμαστε για την τέχνη μας. Σε αυτή τη χώρα, έχουμε υπέροχες γκαλερί, όλες δωρεάν, κάτι που δεν ισχύει σε πολλές χώρες. Είναι ένας από τους λόγους που το Λονδίνο είναι τόσο δημοφιλές για τους ξένους, που μπαίνουν στην Εθνική Πινακοθήκη δωρεάν και στην Tate Modern».

Στην επερχόμενη ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ, που διαδραματίζεται στο Λονδίνο, πρωταγωνιστούν επίσης η Τζέσικα Γκάνινγκ και ο συνδημιουργός της βρετανικής κωμικής σειράς Gavin & Stacey, Τζέιμς Κόρντεν, οι οποίοι υποδύονται τα αδέρφια, ενώ τον πλαστογράφο υποδύεται η ηθοποιός Μικαέλα Κόελ, γνωστή για τη δημιουργία και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη κωμική σειρά Chewing Gum, καθώς και στη βραβευμένη με Emmy δραματική σειρά I May Destroy You.

Πηγή: skai.gr

