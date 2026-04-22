«Embers»: Οι Ρέιφ Φάινς και Βίγκο Μόρτενσεν στο νέο δράμα εποχής του Ίστβαν Ζάμπο

Οι τρεις φορές υποψήφιοι για Όσκαρ, Ρέιφ Φάινς, και Βίγκο Μόρτενσεν ηγούνται του καστ στο νέο δράμα εποχής του βραβευμένου με Όσκαρ Ίστβαν Ζάμπο, με τίτλο «Embers», τα γυρίσματα του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει στη Βουδαπέστη.

Στο καστ της φιλόδοξης παραγωγής συμμετέχουν επίσης η υποψήφια για Όσκαρ Σαρλότ Ράμπλινγκ, η Κάθριν Λάνγκφορντ, ο Λούις Χόφμαν, η Εβελίν Μπροσού και ο Τζόναχ Ράσελ.

Η ταινία αποτελεί διασκευή του αναγνωρισμένου μυθιστορήματος του Σάντορ Μαράι από τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Κρίστοφερ Χάμπτον. Επανενώνει τον Ούγγρο δημιουργό με τον παραγωγό των ταινιών «Sunshine» και «Being Julia», Ρόμπερτ Λάντος, καθώς και με τον Φάινς 27 χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή δημιουργία. Παράλληλα, αποτελεί την εκ νέου συνεργασία του Λάντος με τον πρωταγωνιστή του «Eastern Promises», Βίγκο Μόρτενσεν.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «το «Embers» επανασυνδέει δύο άλλοτε αχώριστους φίλους, τον Henrik (Φάινς) και τον Konrad (Μόρτενσεν), δεκαετίες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του δεύτερου και αποκαλύπτει κατά τη διάρκεια ενός και μόνο απογεύματος το μυστικό που τους χώρισε, καθώς και τη γυναίκα που βρέθηκε ανάμεσά τους».

Όπως αναφέρει το Deadline, o Χάμπτον διασκεύασε για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Μαράι το 2006, για το Γουέστ Εντ του Λονδίνου. Η Embankment Films θα ξεκινήσει τις πωλήσεις του έργου ενόψει της αγοράς των Καννών. Ο Λάντος υπογράφει την παραγωγή για τη Serendipity Point Films και ο Τίμπορ Κρσκο για την HGO Films.

«Ήλπιζα εδώ και καιρό να συνεργαστώ ξανά με τον Ίστβαν Ζάμπο. Ο Ρόμπερτ Λάντος μας έφερε πάλι μαζί μέσα από την υπέροχη διασκευή του Κρίστοφερ Χάμπτον για το 'Embers'», ανέφερε ο πρωταγωνιστής του «Conclave».

«Μία από τις μεγαλύτερες χαρές αυτού του πρότζεκτ είναι η ευκαιρία να συνεργάζομαι με τον Βίγκο Μόρτενσεν, έναν σπουδαίο ηθοποιό τον οποίο θαυμάζω εδώ και πολλά χρόνια», πρόσθεσε ο Φάινς. Το «Embers» είναι μια συμπαραγωγή των Serendipity Point Films, HGO Films και Potboiler Productions. Η ταινία παράγεται με την υποστήριξη των MTVA, Beta Film, Bell Media και CBC Films.

