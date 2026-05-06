Ντόμινικ Σέσα: Μεταμορφώνεται σε Άντονι Μπουρντέν στο πρώτο καθηλωτικό trailer του «Tony»

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Tony», από την Α24, προσφέροντας μια χωρίς επεξεργασία και γεμάτη ένταση εικόνα στα νεανικά χρόνια του βραβευμένου σεφ, συγγραφέα και τηλεοπτικού ειδώλου Άντονι Μπουρντέν.

Ο Ντόμινικ Σέσα, η αποκάλυψη της ταινίας «The Holdovers», υποδύεται τον 19χρονο Μπουρντέν, την εποχή που πιάνει την πρώτη του δουλειά σε μια κουζίνα στο Κέιπ Κοντ, στα μέσα της δεκαετίας του '70.

«Στη πραγματικότητα δεν είμαι μάγειρας. Συγγραφέας είμαι. Αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», ακούγεται να λέει στο τρέιλερ, πασχίζοντας να βρει τη θέση του μέσα στο κόσμο της γαστρονομίας.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Αντόνιο Μπαντέρας, Εμίλια Τζόουνς, Νταγκμάρα Ντομίντσικ, Μόνικα Ρέϊμουντ, Λίο Γούντολ και Σταύρος Χαλκιάς.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Τζόνσον, σε σενάριο των Τοντ Μπάρτελς και Λου Χάου. Ο Καναδός δημιουργός που κέρδισε τις εντυπώσεις με το «BlackBerry» επέλεξε τον Σέσα λόγω των κοινών τους σημείων με τον Μπουρντέν. «Είναι [και οι δύο] από το Τζέρσεϊ και οι δύο φοίτησαν σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς να προσαρμοστούν ποτέ, δύο πνεύματα ανήσυχα και σε διαρκή αναζήτηση» είπε στο Entertainment Weekly.

Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μπουρντέν στήριξαν την ταινία, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μια τυπική βιογραφία που προσπαθεί να συνοψίσει μια ολόκληρη ζωή.

«Η ταινία εστιάζει σε ένα μεταμορφωτικό καλοκαίρι του 1975 στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική προσέγγιση σε μια περίοδο της ζωής του που παραμένει σε κάποιο βαθμό άγνωστη. Ελπίζουμε να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι κάθε ταξίδι έχει μια αφετηρία και να αναδείξει τον άνθρωπο που μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι εξερευνητές στα δικά μας μονοπάτια», συμπλήρωσαν.

Ο διάσημος σεφ έδωσε τέλος στη ζωή του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Γαλλία το 2018, σε ηλικία 61 ετών, σύμφωνα με τον Guardian. Το «Tony» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

