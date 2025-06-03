«Downton Abbey»: To teaser της τελευταίας ταινίας και ο αποχαιρετισμός… (video)

Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα μία πρώτη εικόνα από το «Downton Abbey: The Grand Finale», της τρίτης και τελευταίας ταινίας της κινηματογραφικής σειράς που βασίζεται στο αγαπημένο δράμα του PBS, δημιουργίας Τζούλιαν Φέλοουζ.

Το teaser περιλαμβάνει υλικό από την παρουσίαση της Focus στους εκθέτες του CinemaCon νωρίτερα την άνοιξη και αποκαλύπτει ότι η οικογένεια Crawley και το προσωπικό της φτάνουν στο 1930, μια δεκαετία γεμάτη αλλαγές, όπου θα κληθούν να ατενίσουν το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα να πουν το οριστικό αντίο στο παρελθόν. Το teaser κλείνει με τη φράση που προμηνύει το συγκινητικό φινάλε: «Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο».

Ο Σάιμον Κέρτις επιστρέφει για να σκηνοθετήσει το τελευταίο μέρος σε σενάριο που έγραψε ο Φέλοουζ. Οι Χιου Μπόνεβιλ, Λόρα Καρμάικλ, Τζιμ Κάρτερ, Μπρένταν Κόιλ, Μισέλ Ντόκερι, Πολ Τζιαμάτι, Ρόμπερτ Τζέιμς-Κολιέ, Φίλις Λόγκαν, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν και Ντάγκλας Ρέιθ επιστρέφουν στο πολυπληθές καστ, μεταξύ άλλων. Οι νέες προσθήκες είναι οι Τζόελι Ρίτσαρντσον, Αλεσάντρο Νίβολα, Σάιμον Ράσελ Μπιλ και Arty Froushan.

Οι Γκάρεθ Νιμ, Φέλοουζ και Λιζ Τράμπριτζ βρίσκονται στην παραγωγή με τον Νάιτζελ Μάρσαντ να έχει τον ρόλο του εκτελεστικύ παραγωγού.

