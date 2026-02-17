Μπίλι Ζέιν-Άρμι Χάμερ: Θα πρωταγωνιστήσουν στο θρίλερ «Mascotland»

Ο Ταϊρίζ Γκίμπσον, ο Μπίλι Ζέιν και ο Άρμι Χάμερ περιλαμβάνονται στο πρωταγωνιστικό καστ της ανεξάρτητης ταινίας «Mascotland». Όπως αναφέρει το «Deadline», στο θρίλερ ενηλικίωσης του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Κέρι Μοντραγκόν, το οποίο είχε ανακοινωθεί αρχικά με τον τίτλο «Mascots», έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στο καστ από την πρώτη του παρουσίαση πέρυσι.

Ο Μπίλι Ζέιν υποδύεται τον κεντρικό χαρακτήρα ενός νοσηρού απαγωγέα, του οποίου τα θύματα καταφέρνουν τελικά να αποδράσουν, ερχόμενα για πρώτη φορά αντιμέτωπα με τον πραγματικό κόσμο. Τα δύο αδέλφια, τους οποίους υποδύονται οι Όλιβερ Χιμπς Γουάιμαν και Μπλέιν Κερν, πασχίζουν να διαχειριστούν το σοκ και να επανεκκινήσουν τη ζωή τους. Η οδυνηρή τους εμπειρία λαμβάνει τελικά τη λύτρωση, όταν βρίσκουν καταφύγιο και στήριξη στο πλευρό του χαρακτήρα που υποδύεται ο Γκίμπσον.

Παράλληλα, ο Τζέικ Μπιούσεϊ εντάσσεται στο καστ για να αναλάβει τον ρόλο που προοριζόταν αρχικά για τον θρυλικό Ούντο Κιρ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα τέλη του περασμένου έτους.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Λίο Φιτζπάτρικ, Τζέιμς Πάξτον, Λιν Σέι και Φελίσια «Σνουπ» Πίρσον. Στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκονται οι Μπεν Λιούιν, Μπράιαν Άντερσον και Ματ Κάρολ, μεταξύ άλλων. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν πρόσφατα στο Λος Άντζελες σε παραγωγή της Salomé Breziner και διεύθυνση φωτογραφίας του Ben Braham Ziryab.

