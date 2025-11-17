Το πρώτο teaser trailer της ταινίας Moana κυκλοφόρησε η Walt Disney Studios. Πρόκειται για το remake της επιτυχίας καρτούν του 2016, που απέφερε 643 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επιτυχία που οδήγησε σε μια συνέχεια το 2024.

Τα πρώτα σχόλια για το teaser trailer είναι μοιρασμένα, με κάποιους να μιλάνε για μια ταινία που δείχνει ότι αποτυπώνει το πνεύμα του καρτούν, και άλλους για μια ταινία που δείχνει τεχνητή.

Σε σκηνοθεσία του Τόμας Κάιλ, στην ταινία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο η Κάθριν Λαγκάια στον ομώνυμο ρόλο, ενώ ο Ντουέιν Τζόνσον υποδύεται τον ημίθεο Maui. Η Moana απαντά στο κάλεσμα του ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα ​​από τον ύφαλο του νησιού της, του Motunui, με σύντροφο τον Maui σε μια αξέχαστη περιπέτεια για να αποκαταστήσει την ευημερία στον λαό της.

Η ταινία βγαίνει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

