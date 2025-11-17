Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα στην εφαρμογή Nintendo Today! προσφέρουν μια πρώτη ματιά στους νεαρούς ηθοποιούς Μπο Μπράγκασον και Μπέντζαμιν Έινσγουορθ, οι οποίοι υποδύονται την πριγκίπισσα Zelda και τον ήρωα Link, στην κινηματογραφική μεταφορά του αγαπημένου βιντεοπαιχνιδιού. Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Link και τη Zelda να στέκονται σε ένα καταπράσινο χωράφι, τη Zelda με το χαρακτηριστικό της τόξο και τους δύο ηθοποιούς να φορούν κοστούμια με τα γνωστά μυτερά αυτιά Hylian.

Nintendo

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Kingdom of the Planet of the Apes» και «The Maze Runner», Γουες Μπολ, σκηνοθετεί την πολυαναμενόμενη ταινία live-action «Legend of Zelda», η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 7 Μαΐου 2027.

Ο Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo, ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας, αποκάλυψε το καστ του Link και της Zelda κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γράφοντας σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι για την ταινία live-action «The Legend of Zelda», την Zelda θα υποδυθεί η Bo Bragason-san και τον Link ο Benjamin Evan Ainsworth-san. Ανυπομονώ να τους δω και τους δύο στη μεγάλη οθόνη».

Μπο Μπράγκασον Nintendo

Η Αγγλίδα ηθοποιός είναι γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές του BBC One «Three Girls» και «The Jetty», καθώς και στο «Renegade Nell» του Disney+. Πέρυσι, πρωταγωνίστησε στην κωμωδία με βρικόλακες του Euros Lyn, «The Radleys». Ο Έινσγουορθ, ο οποίος είναι επίσης Άγγλος, ήταν η φωνή του Πινόκιο στην ταινία δράσης «Πινόκιο» του Ρόμπερτ Ζεμέκις και υποδύθηκε τον Μάιλς στη σειρά του Netflix «The Haunting of Bly Manor». Πρωταγωνιστεί επίσης στην καναδική κωμική σειρά «Son of a Critch» και εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του «The Sandman» του Netflix.

Μπέντζαμιν Έινσγουορθ Nintendo

Πηγή: skai.gr

