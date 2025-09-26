«Mister»: Ο Τζος Μπρόλιν πρωταγωνιστής στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του Γουέιντ Ίστγουντ

Μετά την μεγάλη επιτυχία της ταινίας μυστηρίου «Weapons», ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin) θα πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία δράσης «Mister» των Bright White Light και Thunder Road (της ομάδας πίσω από το John Wick).

Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του βραβευμένου συντονιστή κασκαντέρ, Γουέιντ Ίστγουντ (Wade Eastwood). Ακολουθεί «έναν άνδρα (Μπρόλιν) που ξυπνά σε ένα άγνωστο σπίτι γεμάτος αίματα και συνειδητοποιεί την αληθινή του ταυτότητα ενώ παλεύει με μια σειρά από δολοφόνους του παρελθόντος. Για να καταφέρει να ξεφύγει συμμαχεί με την αποξενωμένη του κόρη, η οποία, προς έκπληξή του, έχει επίσης μπλεχτεί στις "οικογενειακές επιχειρήσεις". Ωστόσο θα πρέπει να αποκαταστήσουν πρώτα τη σχέση τους για να καταφέρουν να επιζήσουν».

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2026 στην Ισπανία, σύμφωνα με το Deadline. «Η ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Τζος είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να φανταστώ. Η παρουσία και το κύρος του καθορίζουν το "Mister" και δίνουν πνοή στην ταινία από κάθε άποψη», ανέφερε σε δήλωσή του ο σκηνοθέτης.

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο στο πρότζεκτ είναι η εσωτερικότητα των χαρακτήρων και η πολυπλοκότητα των σχέσεων, κάτι που μου επιτρέπει να χτίσω τη δράση γύρω από την ιστορία, χωρίς να χάσω την ένταση που απαιτεί το είδος», πρόσθεσε.

Την παραγωγή του «Mister» αναλαμβάνουν οι Μπάσιλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και Έρικα Λι (Erica Lee) για λογαριασμό της Thunder Road, σε συνεργασία με τον ίδιο τον Μπρόλιν μέσω της εταιρείας του, Brolin Productions.

Η Νίκι Κορτέζε (Nicki Cortese), η οποία συνυπογράφει το σενάριο με τον Νίκολας Ίνγκλις (Nick Inglis), θα είναι επίσης στη παραγωγή μαζί με τον Γουέιν Μαρκ Γκόντφρεϊ (Wayne Marc Godfrey) για λογαριασμό της Bright White Light, η οποία χρηματοδοτεί την ταινία.

Μετά την επιτυχία του «Weapons», το πρόγραμμα του Μπρόλιν είναι ασφυκτικά γεμάτο. Ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται σύντομα στις οθόνη με το «The Running Man» του Έντγκαρ Ράιτ (Edgar Wright) και το «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» του Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson). Την επόμενη χρονιά, θα πρωταγωνιστήσει στο «The Dog Stars» του θρυλικού Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) και στο «Whalefall» της 20th Century.

Πηγή: skai.gr

