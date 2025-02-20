Ethan Hawke: Περίμενε 12 χρόνια για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Blue Moon»

O Aμερικανός ηθοποιός, Ίθαν Χοκ, τόνισε πώς έπρεπε να περιμένει περισσότερο από μια δεκαετία για να αποφασίσει ο σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ ότι ήταν αρκετά μεγάλος για να πρωταγωνιστήσει στο νέο του κινηματογραφικό έργο «Blue Moon».

Η ταινία, η οποία διαγωνίζεται για το κορυφαίο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ακολουθεί τον στιχουργό, Λόρεντζ Χαρτ, από το μουσικό δίδυμο Rodgers and Hart, κατά τη βραδιά έναρξης του μιούζικαλ «Oklahoma!».

Η επιτυχία του Μπρόντγουεϊ σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο συνεργάτης του Χαρτ, Ρίτσαρντ Ρότζερς, συνεργάστηκε με έναν άλλο στιχουργό, τον Όσκαρ Χάμερσταϊν ΙΙ, με τον οποίο δημιούργησε αρκετά επιτυχημένα μιούζικαλ.

Ο Χοκ δήλωσε στο Reuters ότι ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης του είχε στείλει το σενάριο για πρώτη φορά πριν από περίπου 12 χρόνια και του άρεσε.

Actor Ethan Hawke recalled how he had to wait more than a decade for director Richard Linklater to decide he was old enough to star in his new music movie 'Blue Moon' https://t.co/kcxEcWsgVL pic.twitter.com/WdUapVPP7X — Reuters Showbiz (@ReutersShowbiz) February 20, 2025

«Του τηλεφώνησα: "Ας κάνουμε αυτή την ταινία. Και είπε: "Όχι, πρέπει να περιμένουμε λίγο"» είπε ο Χοκ.

Ο Λινκλέιτερ φημίζεται για την υπομονή του. Χρειάστηκε 12 χρόνια για να γυρίσει το δράμα του 2014 «Boyhood», στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Χοκ.

Ο Χοκ, μετά από επανειλημμένες κλήσεις στον Λινκλέιτερ, πήρε τελικά την απάντηση που επιθυμούσε πέρυσι και οι δυο τους ξεκίνησαν την ένατη ταινία μεγάλου μήκους μαζί.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι ήθελε η ταινία να αποτυπώσει τον τόνο ενός τραγουδιού των Rodgers and Hart - όμορφο, πνευματώδες αλλά και λυπηρό.

Ο Χαρτ ήταν ένας αουτσάιντερ που ανέλυε την αγάπη, αλλά δεν τη βίωνε ο ίδιος, κάτι που «κάνει αυτά τα τραγούδια οδυνηρά, ο καθένας μπορεί να βρει συσχετισμούς με αυτά» είπε ο Λινκλέιτερ.

Γυρισμένη σε 15 ημέρες, η ταινία βασίζεται κυρίως στην πραγματική ζωή των χαρακτήρων, η οποία ήταν καλά τεκμηριωμένη λόγω της φήμης τους.

Μόνο η σχέση του Χαρτ με την Ελίζαμπεθ Γουάιλαντ, την οποία υποδύεται η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, είναι εν μέρει φανταστική και είναι εμπνευσμένη από επιστολές προς τον Χαρτ από μια νεαρή γυναίκα που βρήκε ο σεναριογράφος Ρόμπερτ Κάλοου σε μια δημοπρασία.

Η ταινία «Blue Moon», στην οποία πρωταγωνιστεί επίσης ο Ιρλανδός ηθοποιός Άντριου Σκοτ, είναι πιο κοντά σε μια θεατρική παράσταση παρά σε μια τυπική ταινία, καθώς διαδραματίζεται μια νύχτα, στο ίδιο σκηνικό.

«Οι περισσότεροι θα πουν ότι αυτή δεν είναι ταινία και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλώς οι άνθρωποι μιλούν» είπε ο Λινκλέιτερ.

«Αλλά εδώ και πάνω από 30 χρόνια γυρίζω ταινίες που πιστεύω ότι είναι κινηματογραφικές, που πιστεύω ότι μπορεί να είναι σινεμά» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

