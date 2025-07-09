«Dune: Part Three»: Αυτός είναι ο επίσημος τίτλος για το έπος του Ντενί Βιλνέβ

Η νέα «επιστροφή» του Γάλλο-Καναδού σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) στις αχανείς ερήμους του Arrakis, φέρει πλέον επίσημα τον τίτλο «Dune: Part Three». Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος σε προηγούμενα δημοσιεύματα που ήθελαν τη νέα ταινία να έχει τον τίτλο «Dune Messiah», μια άμεση αναφορά στο δεύτερο βιβλίο της σειράς του Φρανκ Χέρμπερτ, του 1969, στην οποία είναι βασισμένη. Μάλιστα, στην πλατφόρμα Rentrak, η ταινία εμφανίζεται ήδη ως «Dune: Part Three».

Το φιλμ, με τον Paul "Muad'Dib" Atreides να αναλαμβάνει τα ηνία ως αυτοκράτορας, θα περιλαμβάνει σκηνές γυρισμένες από κάμερες Imax. Ωστόσο, δεν θα ακολουθήσει τα βήματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), η οποία είναι η πρώτη και μέχρι στιγμής η μοναδική ταινία που γυρίζεται εξ ολοκλήρου με αυτόν τον τρόπο.

Denis Villeneuve's next "Dune" movie is officially titled "Dune: Part Three," not "Dune Messiah" like Frank Hebert's 1969 book.



While the movie will include sequences shot with Imax cameras, it will not be entirely shot with Imax cameras as recent reports suggest.… pic.twitter.com/CfBmvZwhO5 — Variety (@Variety) July 8, 2025

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της Imax, Ριτς Γκέλφοντ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την επιλογή του Βιλνέβ από την Amazon MGM Studios για την επανεκκίνηση του franchise του Τζέιμς Μποντ, διευκρίνισε πως η παραγωγή του θα προηγηθεί του πολυαναμενόμενου «007».

«Προσωπικά χάρηκα. Πιστεύω ότι είναι ένας ιδιοφυής σκηνοθέτης» είπε ο Γκέλφοντ. «Είναι τόσο δημιουργικός. Θα γυρίσει το επόμενο «Dune» με κάμερες Imax...δεν έχουμε αρχίσει να συζητούμε σχετικά, αλλά προσεύχομαι να συμβεί αυτό με τον Μποντ» συμπλήρωσε.

Τα γυρίσματα φέρεται να έχουν ξεκινήσει στη Βουδαπέστη με πρωταγωνιστές τον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) και τη Zendaya. Σύμφωνα με το World of Reel, η σταρ έφτασε για ένα «εκτεταμένο πολύμηνο γύρισμα που θα πραγματοποιηθεί σε πολλές τοποθεσίες». Στο πλευρό τους και ο Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), ο οποίος επιβεβαίωσε ότι επιστρέφει καθώς συμμετείχε στο πρώτο «Dune». Σύμφωνα με το Variety, το «Dune: Part Three» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από την Warner Bros, τον Δεκέμβριο του 2026.

