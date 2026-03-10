«The Super Mario Galaxy Movie»: Ένα καστ αστέρων απογειώνεται με τον Donald Glover ως Yoshi

Το καστ της ταινίας «The Super Mario Galaxy Movie» εμπλουτίστηκε με ακόμα περισσότερα διάσημα ονόματα, συμπεριλαμβανομένου του Donald Glover στον ρόλο του πράσινου δεινόσαυρου, Yoshi. Στις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται επίσης ο Luis Guzman ως Wart και η Issa Rae στο ρόλο της Honey Queen.
Την αποκάλυψη έκανε ο διευθύνων σύμβουλος και παραγωγός της Illumination, Chris Meledandri, κατά τη διάρκεια ενός Nintendo Direct, όπου παρουσιάστηκε παράλληλα και το τελικό τρέιλερ του φιλμ, σύμφωνα με το Variety.
Ο Chris Pratt επιστρέφει για να δανείσει τη φωνή του στον Mario, ο οποίος κατευθύνεται στο διάστημα στο σίκουελ της ταινίας «The Super Mario Bros. Movie» του 2023. Τα μέλη του καστ που επιστρέφουν επίσης είναι οι Anya Taylor-Joy ως Princess Peach, Charlie Day ως Luigi, Jack Black ως Bowser, Keegan-Michael Key ως Toad και ο Kevin Michael Richardson στο ρόλο του Kamek.
Το φιλμ θα παρουσιάσει επίσης τον Benny Safdie στο ρόλο του Bowser Jr. και την Brie Larson ως Princess Rosalina, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο βιντεοπαιχνίδι «Super Mario Galaxy» το 2007.
Μετά την ήττα του Bowser στην πρώτη ταινία, ο Mario, ο Luigi και η Peach επιστρέφουν για μια νέα περιπέτεια στη οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κακό βασιλιά των Koopa και τον γιο του. Η ταινία των Universal, Illumination και Nintendo, σε σκηνοθεσία των Aaron Horvath και Michael Jelenic θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους την 1η Απριλίου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.