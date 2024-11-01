Johnny Depp: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας του «Modi-Three Days on the Wing of Madness»

Το σκηνοθετικό εγχείρημα του Τζόνι Ντεπ, η ταινία «Modi - Three Days on the Wing of Madness», η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν, προβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2025 και το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε δίνει μία πρώτη εικόνα από το Παρίσι του 1916.

Το «Modi - Three Days On The Wing Of Madness» είναι βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Ντένις Μακιντάιρ, σε σενάριο των Γιέρζι και Μαίρη Κρομολόφσκι.

Η ταινία ακολουθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Αμεντέο Μοντιλιάνι, τον οποίο υποδύεται ο Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, μέσα από μία σειρά χαοτικών γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται σε διάστημα 72 ωρών στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς καταδιώκεται από την αστυνομία, η επιθυμία του Μόντι να εγκαταλείψει την καριέρα του και να φύγει από την πόλη απορρίπτεται από τους συναδέλφους του και καλλιτέχνες Maurice Utrillo, Chaim Soutine καθώς και από τη μούσα του Beatrice Hastings. Ο Μόντι ζητά συμβουλές από τον έμπορο τέχνης και φίλο του, Leopold Zborowski, ωστόσο μετά από μια νύχτα παραισθήσεων, το χάος στο μυαλό του κορυφώνεται όταν συναντά τον Αμερικανό συλλέκτη Maurice Gangnat, τον οποίο υποδύεται ο Αλ Πατσίνο, ο οποίος έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή του».

Η Γαλλίδα ηθοποιός Αντόνια Ντεσπλά συμπληρώνει το πρωταγωνιστικό καστ, ενώ συμμετέχουν οι Μπρούνο Γκουέρι, Ράιαν ΜακΠάρλαντ, Λουίζα Ρανιέρι και Σάλι Φίλιπς. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια του Ντεπ μετά το «The Brave» το 1997 με τον θρυλικό Μάρλον Μπράντο.

