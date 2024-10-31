Jessica Alba: Στο πλευρό του Άντονι Χόπκινς στην ταινία «Maserati: The Brothers»

Η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, Τζέσικα Άλμπα, είναι η νέα προσθήκη στο καστ της βιογραφικής ταινίας «Maserati: The Brothers». Η νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Μπόμπι Μορέσκο, θα εστιάσει στην ιστορία των τριών αδελφών, Αλφιέρι, Ετόρε και Ερνέστο που το 1914, ίδρυσαν τη Maserati σε ένα μικρό γκαράζ της Μπολόνια.

Πρωταγωνιστεί ο θρυλικός ηθοποιός Άντονι Χόπκινς, ο οποίος θα υποδυθεί έναν Ιταλό χρηματοδότη που βοηθά τους αδελφούς Maserati. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Άντι Γκαρσία και ο Μικέλε Μορόνε.

Jessica Alba Joins Michele Morrone, Anthony Hopkins & Andy Garcia In 'Maserati: The Brothers' https://t.co/lwhBWlQW6t — Deadline (@DEADLINE) October 31, 2024

Την παραγωγή θα αναλάβει ο Αντρέα Ιερβολίνο μέσω του νέου κινηματογραφικού και τηλεοπτικού του εγχειρήματος «The Andrea Iervolino Company», ο οποίος είχε τον ίδιο ρόλο και στην ταινία «Lamborghini: The Man Behind the Legend», που επίσης σκηνοθέτησε ο Μορέσκο.

«Η Τζέσικα 'Αλμπα είναι μια καλλιτέχνις με αξιοσημείωτη ευελιξία και παρουσία στην οθόνη. Η ικανότητά της να προσδίδει αυθεντικότητα σε κάθε ρόλο που υποδύεται, προσθέτει μια μοναδική αξία στο «Maserati: The Brothers». Είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία της θα εμπλουτίσει αυτή την ιστορία πάθους, προκλήσεων και ιταλικής καινοτομίας», δήλωσε ο Ιταλός παραγωγός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.