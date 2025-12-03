Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί ξεκίνησε επίσημα την παραγωγή της ταινίας Sunny, σκοτεινού θρίλερ σε σκηνοθεσία της Έβα Σέρχαουγκ, σε συνεργασία με τις Gramercy Park Media, A Higher Standard και Nickel City Pictures.

Το Sunny διασκευάζει το πνεύμα των κλασικών ταινιών της μαφίας. Ακολουθεί μια γκάνγκστερ που αγωνίζεται να προστατεύσει την ίδια και τους γιους της από έναν βάναυσο βαρόνο ναρκωτικών. Μετά από ένα καταστροφικό περιστατικό, αναγκάζεται να βρεθεί σε μια κατάσταση που ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να εξασφαλίσει την ελευθερία της οικογένειάς της.

«Ο κόσμος θα σοκαριστεί από αυτό που φέρνει με αυτόν τον συναρπαστικό χαρακτήρα. Αυτός ο βίαιος κόσμος που έχουν δημιουργήσει η Έβα και η Αντζελίνα βασίζεται στην επιβίωση και την οικογένεια με επικεφαλής μια μητέρα που κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα δύο αγόρια της» δήλωσε ο Μαρκ Φασάνο από τη Nickel City, σύμφωνα με το Deadline.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

