Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «Mother Mary», παρουσιάζοντας την Αν Χάθαγουεϊ ως μια ποπ σταρ με το όνομα Mother Mary, η οποία προσπαθεί να ξανασυνδεθεί με την παλιά της φίλη, μια σχεδιάστρια μόδας ονόματι Σαμ (Michaela Coel), με τρόπους ανατριχιαστικούς και επικίνδυνους, καθώς ξεκινά μια περιοδεία επιστροφής.

«Παλιά, βαθιά πληγωμένα σημεία έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική ποπ σταρ Mother Mary επανενώνεται με την αποξενωμένη καλύτερή της φίλη και πρώην σχεδιάστρια κοστουμιών, Σαμ Άνσελμ την παραμονή της εμφάνισης της επιστροφής της», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Σύμφωνα με το «People», σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Ντέιβιντ Λόουερι (The Green Knight), ενώ σε αυτή πρωταγωνιστούν επίσης οι Χάντερ Σέιφερ, Ατένα Φριζέλ, Κάια Γκέρμπερ, Τζέσικα Μπράουν Φάιντλεϊ, Άλμπα Μπατίστα, Ισαούρα Μπάρμπε-Μπράουν, μαζί με τη Σιάν Κλίφορντ και την FKA Twigs. Η Twigs, ο Jack Antonoff και η Charli XCX συνέβαλαν επίσης δημιουργώντας την πρωτότυπη μουσική για την ταινία.

Πηγή: skai.gr

