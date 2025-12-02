«One Battle After Another»: Αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία στα Gotham Film Awards

Βραδιά γεμάτη εκπλήξεις ήταν η 35η τελετή απονομής των βραβείων Γκόθαμ με το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another» να κερδίζει το έπαθλο στην κατηγορία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας. Η ταινία ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας βραβεία στις κατηγορίες Διεθνής Μεγάλου Μήκους Ταινία, Πρωτότυπο Σενάριο και Σκηνοθεσία για το βραβευμένο στο Φεστιβάλ των Καννών «It Was Just an Accident».

Η τελετή απονομής που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Μέσων Γκόθαμ (Gotham Film & Media Institute) πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street. Ήταν η τρίτη χρονιά από τότε που ο οργανισμός κατάργησε τα όρια προϋπολογισμού για την εξέταση υποψήφιων ταινιών. Τα προηγούμενα χρόνια, ο προϋπολογισμός μιας ταινίας δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια δολάρια για να είναι επιλέξιμη.

Οι εκπλήξεις, σύμφωνα με το Variety ήταν το βραβείο στο αυτοδιανεμημένο ντοκιμαντέρ «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Τζούλια Λόκτεβ, καθώς και η ταινία «Pillion» του A24, η οποία κέρδισε το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου για τον σεναριογράφο Χάρι Λάιτον.

Οι νικητές:

Καλύτερη Ταινία

«One Battle After Another» (Warner Bros. Pictures) - Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner, producers

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

«It Was Just an Accident» (Neon)-Philippe Martin, Jafar Panahi, producers

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» (self-distributed) - directed and produced by Julia Loktev

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Jafar Panahi, «It Was Just an Accident» (Neon)

Πρωτοεμφανιζομενος Σκηνοθέτης

Akinola Davies Jr., «My Father’s Shadow» (Mubi)

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

«It Was Just an Accident» (Neon) - written by Jafar Panahi

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

«Pillion» (A24) - written by Harry Lighton

Πρωταγωνιστική Ερμηνεία

Sopé Dìrísù, «My Father’s Shadow» (Mubi)

Υποστηρικτική Ερμηνεία

Wunmi Mosaku, «Sinners» (Warner Bros. Pictures)

Πρωτομεφανιζόμενος Ηθοποιός

Abou Sangaré, «Souleymane’s Story» (Kino Lorber)

