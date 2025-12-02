«One Battle After Another»: Αναδείχθηκε Καλύτερη Ταινία στα Gotham Film Awards

Βραδιά γεμάτη εκπλήξεις ήταν η 35η τελετή απονομής των βραβείων Γκόθαμ με το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another» να κερδίζει το έπαθλο στην κατηγορία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας. Η ταινία ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες.
Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας βραβεία στις κατηγορίες Διεθνής Μεγάλου Μήκους Ταινία, Πρωτότυπο Σενάριο και Σκηνοθεσία για το βραβευμένο στο Φεστιβάλ των Καννών «It Was Just an Accident».
Η τελετή απονομής που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Μέσων Γκόθαμ (Gotham Film & Media Institute) πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street. Ήταν η τρίτη χρονιά από τότε που ο οργανισμός κατάργησε τα όρια προϋπολογισμού για την εξέταση υποψήφιων ταινιών. Τα προηγούμενα χρόνια, ο προϋπολογισμός μιας ταινίας δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια δολάρια για να είναι επιλέξιμη.
Οι εκπλήξεις, σύμφωνα με το Variety ήταν το βραβείο στο αυτοδιανεμημένο ντοκιμαντέρ «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Τζούλια Λόκτεβ, καθώς και η ταινία «Pillion» του A24, η οποία κέρδισε το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου για τον σεναριογράφο Χάρι Λάιτον.
Οι νικητές:
Καλύτερη Ταινία
- «One Battle After Another» (Warner Bros. Pictures) - Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner, producers
Καλύτερη Διεθνής Ταινία
- «It Was Just an Accident» (Neon)-Philippe Martin, Jafar Panahi, producers
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
«My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» (self-distributed) - directed and produced by Julia Loktev
Καλύτερη Σκηνοθεσία
- Jafar Panahi, «It Was Just an Accident» (Neon)
Πρωτοεμφανιζομενος Σκηνοθέτης
- Akinola Davies Jr., «My Father’s Shadow» (Mubi)
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
- «It Was Just an Accident» (Neon) - written by Jafar Panahi
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
«Pillion» (A24) - written by Harry Lighton
Πρωταγωνιστική Ερμηνεία
- Sopé Dìrísù, «My Father’s Shadow» (Mubi)
Υποστηρικτική Ερμηνεία
- Wunmi Mosaku, «Sinners» (Warner Bros. Pictures)
Πρωτομεφανιζόμενος Ηθοποιός
- Abou Sangaré, «Souleymane’s Story» (Kino Lorber)
