Κέιτ Μπλάνσετ, Σελένα Γκόμεζ και Μάικλ Φασμπέντερ στη νέα ταινία του Μπρέιντι Κόρμπετ

Η Κέιτ Μπλάνσετ και η Σελένα Γκόμεζ πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Μπρέιντι Κόρμπετ μαζί με τον Μάικλ Φασμπέντερ. Χθες, κατά τη διάρκεια ενός masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η πολυβραβευμένη ηθοποιός αποκάλυψε κατά λάθος ότι πρόκειται «να συνεργαστεί με τον Μπρέιντι Κόρμπετ σε μια ταινία». Το Variety επιβεβαίωσε ότι η ίδια έχει πράγματι προστεθεί στο καστ της νέας παραγωγής μαζί με τους άλλους δύο ηθοποιούς.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για την ταινία, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, αν και ο σκηνοθέτης του «The Brutalist» έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις του ότι θα είναι ένα «X-rated» φιλμ με φόντο τη δεκαετία του '70.

«Εκτείνεται χρονικά από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, απλώς εστιάζει κυρίως στη δεκαετία του '70. Πρόκειται για ένα φιλμ που πραγματικά ξεπερνά τα όρια των κινηματογραφικών ειδών», είχε πει χαρακτηριστικά στο Hollywood Reporter.

Αναφέρεται επίσης ότι το φιλμ θα γυριστεί με εξαιρετικά σπάνιες κάμερες 65mm με διάτρηση 8-perf. Στο Φεστιβάλ Σεναρίου Storyhouse στο Δουβλίνο τον περασμένο μήνα, ο Κόρμπετ άφησε να εννοηθεί ότι η νέα ταινία θα είναι μεγάλης διάρκειας, αποκαλύπτοντας ότι το σενάριό της είναι 200 σελίδες. Συγκριτικά, το σενάριο του «The Brutalist» ήταν 165 σελίδες και η ταινία είχε διάρκεια τρεισήμισι ώρες.

Την παραγωγή του νέου πρότζεκτ έχει αναλάβει ο Άντριου Μόρισον μέσω της εταιρείας του, Kaplan Morrison. Θα είναι η τέταρτη ταινία του σκηνοθέτη, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπογράψει τα «The Childhood of a Leader» (2015) και «Vox Lux» (2018), πριν από το πρόσφατο «The Brutalist».

Πηγή: skai.gr

