Berlinale 2026: Μεγάλος νικητής το Yellow Letters, πήρε τη «Χρυσή Άρκτο»

Η ταινία «Yellow Letters» του Ilker Çatak κέρδισε τη «Χρυσή Άρκτο» στην 76η Berlinale.

Στα υπόλοιπα σημαντικά βραβεία, η Sandra Hüller απέσπασε την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Ερμηνείας σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο για την ταινία Rose, ενώ ο Grant Gee αναδείχθηκε καλύτερος σκηνοθέτης για το Everybody Digs Bill Evans. Η ταινία Queen at Sea του Lance Hammer κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής (Αργυρή Άρκτο), καθώς και το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας σε Δευτερεύοντα Ρόλο για τους Anna Calder-Marshall και Tom Courtenay.

Η διευθύντρια του φεστιβάλ, Tricia Tuttle, αναφέρθηκε αμέσως στην τεταμένη ατμόσφαιρα κατά την έναρξη της τελετής, σημειώνοντας ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε έναν «κόσμο που μοιάζει σκληρός και διασπασμένος».

Η ένταση ήταν εμφανής σε μια τελετή με έντονο πολιτικό χρώμα από την αρχή, με τη νικήτρια της Χρυσής Άρκτου Μικρού Μήκους, Marie-Rose Osta, το μέλος της επιτροπής μικρού μήκους Ameer Fakher Eldin και τον Παλαιστίνιο σκηνοθέτη Abdallah Alkhatib να καταδικάζουν στις ομιλίες τους τις στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και τη Γάζα.

Κύρια βραβεία της διεθνούς κριτικής επιτροπής

Χρυσή Άρκτος: Yellow Letters - Ilker Çatak

Αργυρή Άρκτος-Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: Salvation - Emin Alper

Αργυρή Άρκτος-Βραβείο της Επιτροπής: Queen At Sea — Lance Hammer

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Grant Gee (Everybody Digs Bill Evans)

Α' Ανδρικός/Γυναικείος Ρόλος: Sandra Hüller (Rose)

Β' Ανδρικός/Γυναικείος Ρόλος: Anna Calder-Marshall & Tom Courtenay (Queen at Sea)

Καλύτερο Σενάριο: Geneviève Dulude-de Celles (Nina Roza)

Καλλιτεχνική Συμβολή: Yo (Love is a Rebellious Bird) - Anna Fitch & Banker White

Άλλες διακρίσεις

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Chronicles From the Siege - Abdallah Alkhatib

Βραβείο Ντοκιμαντέρ: If Pigeons Turned to Gold - Pepa Lubojacki

Χρυσή Άρκτος Μικρού Μήκους: Someday a Child - Marie-Rose Osta

Βραβείο Κοινού: Prosecution - Faraz Shariat

Κρυστάλλινη Άρκτος: Gugu’s World - Allan Deberton

Η δεύτερη χρονιά της Tricia Tuttle στο τιμόνι του φεστιβάλ ήταν επεισοδιακή, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα σχόλια του προέδρου της κριτικής επιτροπής, Wim Wenders, ο οποίος στην εναρκτήρια συνέντευξη τύπου φάνηκε να υποστηρίζει ότι οι κινηματογραφιστές πρέπει να μένουν μακριά από την πολιτική.

Η φετινή Berlinale (Φεβρουάριος 2026) επιβεβαίωσε τη φήμη της ως το πλέον πολιτικοποιημένο κινηματογραφικό φεστιβάλ, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κυριαρχούν στις ομιλίες των νικητών.

