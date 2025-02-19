Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Magnolia Pictures το επίσημο τρέιλερ της δραματικής ταινίας «Eric Larue», το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μάικλ Σάνον.

Η ταινία, που εξερευνά τις συνέπειες μιας τραγωδίας, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα. Ο Σάνον συγκέντρωσε καστ αστέρων με τους Τζούντι Γκριρ και Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και μαζί τους είναι οι Άλισον Πιλ, Τρέισι Λετς, Πολ Σπαρκς και Άνι Πάρις.

Το «Eric Larue», που βασίζεται στο θεατρικό έργο του Μπρετ Νεβέ του 2002, ακολουθεί «την Janice (Γκριρ), να βιώνει την απόλυτη τραγωδία προσπαθώντας να συμφιλιωθεί με την πράξη του γιου της, ο οποίος δολοφόνησε τρεις συμμαθητές του στο γυμνάσιο. Βυθισμένη σε μια ομίχλη θλίψης και θυμού, αδυνατεί να βρει παρηγοριά.

Ενώ ο σύζυγός της, τον οποίο υποδύεται ο Σκάρσγκορντ, έχει βρει καταφύγιο στην εκκλησία, η Janice δυσκολεύεται να βρει τη λύτρωση στην πίστη της παρά τις εκκλήσεις του πάστορα να επουλώσει τις πληγές συναντώντας τις μητέρες των θυμάτων του γιου της».

«Δεν μπορώ να πιστέψω την απίστευτη τύχη μου να έχω τη Magnolia, μια εταιρεία που θαυμάζω εδώ και πολλά χρόνια, να διανέμει την πρώτη μου ταινία ως σκηνοθέτης», δήλωσε ο Σάνον στο Deadline. «Το ‘Eric LaRue' είναι τόσο σημαντικό για μένα όσο οποιαδήποτε άλλη δουλειά έχω κάνει ως ηθοποιός. Η πρόθεσή μου ήταν να κάνω μια ταινία που ίσως θα μπορούσε να προσφέρει κάποιου είδους θεραπεία γύρω από ένα θέμα που μας έχει προβληματίσει ως χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέμα αυτό είναι η ένοπλη βία στα σχολεία και οι άπειρες επιπτώσεις που έχει στην κοινωνία μας», ανέφερε.

Το «Eric Larue», σε παραγωγή των Caliwood Pictures, A Big Indie και Brace Cove, θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 4 Απριλίου.

