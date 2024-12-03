Αυλαία για το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024

Με μεγάλη επιτυχία έριξε αυλαία το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με προβολές ταινιών, εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις που ενέπνευσαν χιλιάδες μικρούς και μεγάλους φίλους του κινηματογράφου. Με κεντρικό μήνυμα ”Get Up” το Φεστιβάλ ήταν για άλλη μια χρονιά μια γιορτή δημιουργίας και συναισθηματικής έκφρασης για τα παιδιά και τους γονείς τους που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 24 Νοεμβρίου με την ταινία Super Santa των Στίβεν Μαζορί και Αντρέα Σεμπαστιά.



Εντυπωσιακή συμμετοχή κοινού

Τη φετινή διοργάνωση παρακολούθησαν 9.000 χιλιάδες θεατές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax και Δαναός, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Επιπλέον, την εβδομάδα του Φεστιβάλ, περισσότεροι από 3.600 μαθητές από σχολεία της Αττικής συμμετείχαν σε σχολικές προβολές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Μαζί τους, οι μαθητές από το Γυμνάσιο Θηρασιάς, ενώ στις εκπαιδευτικές δράσεις και προβολές συμμετείχαν και μαθητές από Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Πύργο, Χανιά, Πάτρα, Βόλο και Ρέθυμνο ως μέλη των επιτροπών προγράμματος του Φεστιβάλ (Kids’ & Τeens’ Picks) με τη συμμετοχή 100 μαθητών από όλη τη χώρα.



Η πρεμιέρα έγινε με την ταινία Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου, του Mαρκ Ρότμουντ, που κέρδισε το κοινό, μικρούς και μεγάλους, με το μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας που μεταφέρει και τα ευαίσθητα ζητήματα, που θίγει, όπως ο αυτισμός, η οικογένεια και η διαφορετικότητα. Στην ταινία, ο Τζέισον, ένας 10χρονος στο φάσμα του αυτισμού, πείθει τον πατέρα του να επισκεφθούν όλα τα γήπεδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας για να βρουν την αγαπημένη του ομάδα. Επισκέπτονται, συνολικά, 56 αγώνες σε όλη τη χώρα και σε αυτά τα ταξίδια ανακαλύπτουν όλα όσα δεν έψαχναν ποτέ, αλλά σίγουρα χρειάζονταν: τη σχέση πατέρα-γιου.

Την πρεμιέρα παρακολούθησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Ιωάννης Κατσαρός, η πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας κ.Γεώργιος Σταμάτης.

Τη συγκίνηση του κοινού προκάλεσε ο πρώην μπασκετμπολίστας Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος με την κόρη του Άρια, μετά το τέλος της ταινίας, είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την ταινία και να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού. Η Άρια, ένα ταλαντούχο κορίτσι στο φάσμα του αυτισμού, πραγματοποίησε φέτος ένα όνειρό της, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ ως ηθοποιός στο πλαίσιο των προβολών Ζωντανής Μεταγλώττισης. Η συμμετοχή της Άριας στο Φεστιβάλ, υπογράμμισε την συμπερίληψη που μπορεί να προσφέρει ο κινηματογράφος αλλά και τη δύναμή που έχουν οι φορείς να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την ίση πρόσβαση όλων στην τέχνη.

Στιγμές που ξεχώρισαν

● Η παράλληλη πρεμιέρα με την Καλαμάτα στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, που σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχης Καλαμάτας. Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

● Η παρουσία της Γεωργίας Χαλατσογιάννη, διεθνούς ποδοσφαιρίστριας με την Εθνική Ελλάδος και κατόχου του τίτλου της καλύτερης νέας αθλήτριας στο ποδόσφαιρο για τη σεζόν 2023-2024. Μίλησε στα παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος σχολικών προβολών, με αφορμή την προβολή της ταινίας Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου, του Ρέιμοντ Γκριμπέργκεν.

● Ο Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης Γιάννης Κωστάκης και η Πρωταθλήτρια ΑμεΑ Ελλάδας στην Κολύμβηση, Μαρία-Φανουρία Τζιβελέκη στην προβολή της ταινίας Blood, Sweat and Cheer, του Τζόρτζ Χόγκι Μόρις, που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση, του ΟΠΑΝΔΑ και του British Council.

● Η Ζωντανή Μεταγλώττιση με τη συμμετοχή της μοναδικής Έλενας Χαραλαμπούδη.

● Η VR Προβολή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Ταξίδι του Πειραιά, μια ταινία του Φίλιππου Τσίτου, παρακολουθεί τις ιστορίες μιας οικογένειας στα βάθη των αιώνων, οι οποίες συνυφαίνονται με την ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά. Ένα πολύχρωμο μωσαϊκό παράδοσης και πολιτισμού που «ζωντανεύει» χάρη στην καθηλωτική τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας.

PlayRoom by DEH ©VangelisPatsialos

Οι οικογένειες πέρασαν χρόνο στο ATHICFF PLAYROOM powered by ΔΕΗ, στο φουαγιέ της Αίθουσας Δ. Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής, με face painting, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εργαστήριο δημιουργικής επανάχρησης των ρούχων, παιχνίδια συναισθημάτων και βέβαια το UTOPIA, το ειδικό περίπτερο της ΔΕΗ, όπου τα παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους avatar και επέλεξαν για υπερδύναμη κάποια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας!



Φέτος η ενέργεια του Φεστιβάλ ήταν μεγαλύτερη από ποτέ χάρη στους χορηγούς και τους υποστηρικτές του. Η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ, δήλωσε: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και υποστηρικτές μας, το Μέγαρο Μουσικής, τον Μεγάλο Χορηγό ΔΕΗ, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Creative Europe Media, το Δήμο Αθηναίων, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, την Αναπτυξιακή Αθήνας, το Athens Film Office και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είναι εκείνοι που μας βοήθησαν να οργανώσουμε το πιο ξεσηκωτικό, ανατρεπτικό, εμψυχωτικό φεστιβάλ μέχρι σήμερα. Δέσμευσή μας να επιστρέφουμε κάθε χρόνο και το φεστιβάλ μας να είναι ένας τόπος ισότητας και δημοκρατίας. Φτιάχνουμε ένα Φεστιβάλ που αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουμε να είναι το αύριο για όλους μας».



Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, κα. Έλενα Χριστοπούλου, δήλωσε σχετικά: ««Η ΔΕΗ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στηρίζει ουσιαστικά τον πολιτισμό και τις τέχνες, ενδυναμώνοντας πρωτοβουλίες που καλλιεργούν το μέλλον. Η συνεργασία μας με το Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας να επενδύουμε σε δράσεις που εμπνέουν, εκπαιδεύουν και δημιουργούν προοπτικές για τη νέα γενιά μέσα από ισχυρά μηνύματα ζωής και γνώσης, καθώς αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής μας».

κα. Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ Διευθύντρια του Φεστιβάλ, κα. Έλενα Χριστοπούλου Δ/ντρια Χορηγιών & Συνεργασιών Όμιλου ΔΕΗ ©VangelisPatsialos



Μείνετε συντονισμένοι με το Φεστιβάλ ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook: @athicff, Instagram: @athicff, TiKTok: @athicff και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, του Δήμου Αθηναίων, της Αναπτυξιακής Αθήνας, του Athens Film Office και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.



