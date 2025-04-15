«Eddington»: Κυκλοφόρησε το trailer με Joaquin Phoenix και Pedro Pascal

Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από το «Eddington», την πολυαναμενόμενη μαύρη κωμωδία που φέρει την υπογραφή του Ari Aster.

Η ταινία, η οποία θα βρεθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 78ου Φεστιβάλ των Καννών τον επόμενο μήνα, διαδραματίζεται τον Μάιο του 2020 και εστιάζει σε μια αντιπαράθεση που λαμβάνει χώρα σε μια μικρή πόλη του Νέου Μεξικού το Έντινγκτον.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο σερίφης, τον οποίο υποδύεται ο Χοακίν Φίνιξ και ο δήμαρχος της πόλης, Πέδρο Πασκάλ, που διεκδικεί την επανεκλογή του.

Στο πλευρό του Φίνιξ πρωταγωνιστεί η Έμα Στόουν, στον ρόλο της συζύγου, ενώ ο Όστιν Μπάτλερ ενσαρκώνει έναν χαρισματικό ιεροκήρυκα, αποσπάσματα των εμπνευσμένων ομιλιών του, έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το Instagram.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των κεντρικών χαρακτήρων κατά τη διάρκεια της καραντίνας, μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άστερ είχε κάνει αίσθηση με το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το θρίλερ τρόμου «Hereditary», το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο Φεστιβάλ Sundance το 2018 και ήταν μία από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις εκείνης της χρονιάς.

Ακολούθησε το «Midsommar» που έλαβε επίσης θετικές κριτικές και είχε καλή εμπορική πορεία. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη συνεργασία του με τον Φίνιξ, το "Beau is Afraid" το 2023, δεν γνώρισε την ίδια θερμή ανταπόκριση, όπως αναφέρει ο Guardian.

