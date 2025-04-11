Φεστιβάλ Καννών: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας «Sirat» του Oliver Laxe

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής της ταινίας «Sirat» στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα του 78ου Φεστιβάλ των Καννών, η Movistar Plus+ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από την παραγωγή του καταξιωμένου Γάλλο-Ισπανού σκηνοθέτη Ολιβερ Λαξ.

Το ισπανικής παραγωγής φιλμ που αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους δημιουργία του Λαξ, θα διεκδικήσει τον Χρυσό Φοίνικα ανάμεσα σε 18 ακόμη κινηματογραφικές προτάσεις.

Πρωταγωνιστούν ο Sergi López και ο Bruno Núñez σε σενάριο που έγραψαν ο σκηνοθέτης και ο Santiago Fillol.

«Στην καρδιά των άγριων και απόκοσμων ορεινών τοπίων του νότιου Μαρόκου, ένας πατέρας και ο γιος του ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πηγαίνουν σε ένα ρέιβ πάρτι, για να βρουν την Marina, την κόρη και αδελφή αντίστοιχα, η οποία έχει χαθεί μυστηριωδώς πριν από μήνες, σε ένα παρόμοιο πάρτι».

Όπως αναφέρει η σύνοψη της ταινίας «ωθούμενοι από τη μοίρα, αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια ομάδα ρέιβερς στην αναζήτηση ενός τελευταίου πάρτι που θα γίνει στην έρημο, με την ελπίδα να είναι εκεί».

Σύμφωνα με το Firstshowing, στην ισλαμική παράδοση, ο όρος «Sirat» αναφέρεται στη στενή γέφυρα που εκτείνεται πάνω από το χάσμα της Κόλασης και την οποία οι πιστοί θα διασχίσουν κατά την Ημέρα της Κρίσης. Αντιπροσωπεύει επίσης μία ευρύτερη έννοια τον "ευθύ δρόμο" της δικαιοσύνης, της ηθικής ακεραιότητας και της πνευματικής καθοδήγησης. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ισπανικές αίθουσες τον Ιούνιο.

Πηγή: skai.gr

