«Dune: Part Two»: Η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ «μπλοκάρει» την πρεμιέρα της ταινίας

Η ταινία «Dune: Part Two» του Ντενί Βιλνέβ ενδέχεται να μην κάνει πρεμιέρα μέχρι το 2024. H Warner Bros. Film Group «μελετά σοβαρά» το ενδεχόμενο να καθυστερήσει το πολυαναμενόμενο sequel «Dune: Part Two» για το επόμενο έτος λόγω των απεργιών των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ.

Πηγές ανέφεραν στο Variety ότι η Legendary Entertainment και η Warner Bros - οι δύο συμπαραγωγοί της ταινίας - πρέπει να καταλήξουν σε συναίνεση για μια νέα ημερομηνία κυκλοφορίας και ότι αν και δεν έχουν γίνει ακόμη επίσημες συζητήσεις, περιμένουν να αποσαφηνιστεί η διάρκεια της απεργίας.

