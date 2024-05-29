Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «House of the Dragon», θα κάνει το ντεμπούτο της την Κυριακή 16 Ιουνίου σε HBO και HBO Max και το δίκτυο κυκλοφόρησε μία νέα αφίσα.

Στον δεύτερο κύκλο, το Westeros βρίσκεται στα πρόθυρα ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου, με το Πράσινο και το Μαύρο Συμβούλιο να αγωνίζονται για τον βασιλιά Aegon και τη βασίλισσα Rhaenyra, αντίστοιχα. Καθώς κάθε πλευρά πιστεύει ότι η δική τους είναι η σωστή θέση στον Iron Throne, τα δύο trailer αντικατοπτρίζουν αυτές τις προοπτικές σε ξεχωριστά, αλλά συμπληρωματικά μισά της ίδιας ιστορίας.

All Must Choose.



Season 2 of the HBO Original Series #HouseoftheDragon premieres June 16 on Max. #HOTDS2 pic.twitter.com/OZcYb9NtMJ — Max (@StreamOnMax) May 22, 2024

Το καστ του «House of the Dragon» περιλαμβάνει τους Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno και Rhys Ifans. Σε νέους ρόλους θα δούμε, επίσης, τους Abubakar Salim ως Alyn of Hull, Gayle Rankin ως Alys Rivers, Freddie Fox ως Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale ως Ser Simon Strong και Clinton Liberty ως Addam of Hull.

Πηγή: skai.gr

