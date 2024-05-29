Da'Vine Joy Randolph: Θα δούμε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στην ταινία «Eternity»

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ εντάχθηκε στο καστ της νέας ρομαντική κομεντί της A24 «Eternity», όπως έμαθε αποκλειστικά το Variety.

Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμερικανίδας πρωταγωνίστριας με την εταιρεία παραγωγής.

Σε σενάριο του Πάτρικ Κουνέιν και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέιβιντ Φρέιν, στη νέα ταινία «ο καθένας θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον θέλει να περάσει την αιωνιότητα».

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Μάιλς Τέλερ, η Ελίζαμπεθ Όλσεν και ο Κάλουμ Τέρνερ, με τους δύο τελευταίους να είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί. Eπίσης, η A24 συνεργάζεται με τους υποψήφιους για Όσκαρ παραγωγούς, Trevor White και Tim White μέσω της εταιρείας παραγωγής τους «Star Thrower Entertainment».

Η ηθοποιός κέρδισε τις εντυπώσεις και την αποδοχή των κριτικών στην ένατη μεγάλου μήκους ταινία του Αλεξάντερ Πέιν, «The Holdovers», ερμηνεύοντας την αρχιμαγείρισσα ενός κολεγίου, η οποία μόλις έχασε τον γιο της στον πόλεμο του Βιετνάμ. Απέσπασε περισσότερα από 70 βραβεία ενώ κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου.

Η Ράντολφ θα διεκδικήσει επίσης το πρώτο της βραβείο Emmy στην κατηγορία Guest Comedy Actress για τον ρόλο της ως ντετέκτιβ Donna Williams στην τρίτη σεζόν της κωμωδίας μυστηρίου «Only Murders in the Building» του Hulu, ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στην ταινία της Lionsgate, «Shadow Force», σε σκηνοθεσία Τζο Κάρναχαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

