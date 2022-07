«Back to Black»: Έρχεται ταινία για τη ζωή της ποπ σταρ Έιμι Γουάινχαουζ

Στις 23 Ιουλίου 2011 η διάσημη τραγουδίστρια πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι της στο Βόρειο Λονδίνο.

Η βιογραφική ταινία με τίτλο «Back to Black» για την ταλαντούχα Έιμι Γουάινχαουζ (Amy Winehouse) που έφυγε μόλις στα 27 της χρόνια, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety έχοντας την υπογραφή της σκηνοθέτιδας Σαμ Τέιλορ-Γουντ (Sam Taylor-Johnson) γνωστή για το «Fifty Shades of Grey».

Το ευρωπαϊκό στούντιο Studiocanal τη στηρίζει και σύμφωνα με το Variety η ταινία βρίσκεται στο στάδιο του casting σε σενάριο Ματ Γκρίνχαλγκ (Matt Greenhalgh), ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Τέιλορ-Τζόνσον στο φιλμ «Nowhere Boy». Για τη σκηνοθέτιδα η ταινία είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ένα «έργο πάθους» για τη στενή της φίλη που έχασε και έχει την πλήρη συγκατάθεση του πατέρα της Μιτς Γουάινχαουζ (Mitch Winehouse). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος συμμετείχε το 2021 στο ντοκιμαντέρ του BBC «Reclaiming Amy», για την συμπλήρωση των 10 χρόνων από τον θάνατο της.

Η ταλαντούχα Έιμι Γουάινχαουζ, τους τελευταίες μήνες της ζωής της, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Στις 23 Ιουλίου 2011 η διάσημη τραγουδίστρια πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι της στο Βόρειο Λονδίνο.

Μετά τον θάνατό της, το δεύτερο και τελευταίο άλμπουμ της με τίτλο «Back To Black», έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις του 21ου αιώνα. Προτάθηκε για έξι υποψηφιότητες των βραβείων Γκράμι και κέρδισε πέντε βραβεία.

Η Γουάινχαουζ, γνωστή για τις επιτυχίες της, όπως «Rehab» και «You Know I'm No Good» κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το «Frank» και το «Back to Black» το τελευταίο του που της χάρισε έξι βραβεία Grammy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

